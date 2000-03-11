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Во Франции подрались местные и российские футбольные фанаты. Видео

Во Франции подрались местные и российские футбольные фанаты. ВидеоПолиции пришлось применить слезоточивый газ.

Фанаты французского футбольного клуба Лион и российского ЦСКА устроили столкновения перед игрой 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Как отмечается, в результате столкновений французской полиции пришлось даже применить слезоточивый газ, чтобы успокоить обе стороны конфликта.

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Отметим, что ЦСКА сумел одержать победу со счетом 3:2. Первая дуэль завершилась в пользу Лиона - 1:0. Таким образом, благодаря большей разнице мячей, которые были забиты на выезде, в следующий раунд соревнований прошел именно ЦСКА.

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 Теги: фанаты, драка, видео

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Сегодня, 13:49 » Автор: Богдан Процив
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