Раздел: Видеоновости
Во Франции подрались местные и российские футбольные фанаты. Видео
Полиции пришлось применить слезоточивый газ.
Фанаты французского футбольного клуба Лион и российского ЦСКА устроили столкновения перед игрой 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Как отмечается, в результате столкновений французской полиции пришлось даже применить слезоточивый газ, чтобы успокоить обе стороны конфликта.
Читайте также: Россия провела масштабные учения у границы Афганистана. Видео
Отметим, что ЦСКА сумел одержать победу со счетом 3:2. Первая дуэль завершилась в пользу Лиона - 1:0. Таким образом, благодаря большей разнице мячей, которые были забиты на выезде, в следующий раунд соревнований прошел именно ЦСКА.
Фанаты французского футбольного клуба Лион и российского ЦСКА устроили столкновения перед игрой 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Как отмечается, в результате столкновений французской полиции пришлось даже применить слезоточивый газ, чтобы успокоить обе стороны конфликта.
Читайте также: Россия провела масштабные учения у границы Афганистана. Видео
Отметим, что ЦСКА сумел одержать победу со счетом 3:2. Первая дуэль завершилась в пользу Лиона - 1:0. Таким образом, благодаря большей разнице мячей, которые были забиты на выезде, в следующий раунд соревнований прошел именно ЦСКА.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
526
0
Оставьте свой комментарий