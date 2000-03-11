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Как в России преследуют неугодных журналистов. Видео
Журналисты рассказали о "внутренней кухне" росТВ.
Появились очередные свидетельства цензуры и преследования неугодных журналистов в российских СМИ.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом российские журналисты рассказали Deutsche Welle.
Дмитрий Скоропутов, бывший шеф-редактор программы "Вести" на канале "Россия-1", рассказывает о том, что каждый вечер он получал списки запрещенных тем, событий, фамилий, которые не должны были попасть в эфир.
"Государственное телевидение не может показать, что у государства проблемы", – говорит он.
После того как Скоропутова побил пьяный коллега, он попытался подать в суд, однако его заявление отказывались принимать, а его самого уволили.
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Репортер Павел Никулин – независимый журналист, который освещал события в Сирии. После того, как он взял интервью у бывшего боевика ИГИЛ, у него провели обыск, а теперь журналисту грозит криминальное преследование.
Появились очередные свидетельства цензуры и преследования неугодных журналистов в российских СМИ.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом российские журналисты рассказали Deutsche Welle.
Дмитрий Скоропутов, бывший шеф-редактор программы "Вести" на канале "Россия-1", рассказывает о том, что каждый вечер он получал списки запрещенных тем, событий, фамилий, которые не должны были попасть в эфир.
"Государственное телевидение не может показать, что у государства проблемы", – говорит он.
После того как Скоропутова побил пьяный коллега, он попытался подать в суд, однако его заявление отказывались принимать, а его самого уволили.
Читайте также: Во Львовской области женщина провалилась в глубокую яму. Видео
Репортер Павел Никулин – независимый журналист, который освещал события в Сирии. После того, как он взял интервью у бывшего боевика ИГИЛ, у него провели обыск, а теперь журналисту грозит криминальное преследование.
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