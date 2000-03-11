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В Сети показали самое красивое заброшенное здание Днепра. Видео
Днепр занимает первое место в Украине по количеству архитектурных проектов.
Не возведенных зданий, а именно проектов, которым никогда не сбудется реализоваться, достроиться до конца или начать функционировать. Бизнес-центр «Кудашевский» — отличный пример полета архитекторской мысли, столкнувшейся с реалиями градостроительства в Днепре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Многие жители Днепра никогда не обращали внимание на массивную высотку, спрятанную за тенистыми деревьями на Баррикадной, однако те, что видели, считают, что «Кудашевский» — одна из самых красивых заброшек в Днепре. Информатор решил показать вам что же скрывается за железным забором.
Бизнес-центр расположился на улице Баррикадной, напротив БЦ «Ступени». Общая площадь 7-этажного здания составляет целых 31,2 тысяч квадратных метров. Изначально из них планировали выделить большую часть под офисы, а оставшееся пространство отдать магазинам, ресторанам, барам и паркингу.
Здание будто разделяет город на две части, его семь этажей рвутся в небо, не позволяя Баррикадной насладиться солнечным светом. Заброшенный элитный центр великолепен в своей мрачности, отделка здания выполнена в темном кирпиче, который дополняют чопорные алюминиевые окна и медная кровля. Название центра происходит от имени известного землевладельца-хозяина Екатеринославской губернии князя Кудашева, именем которого ранее называлась Баррикадная.
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Когда-то в здании по адресу Баррикадная 10 — 12, которое принадлежало украинскому поэту Абраму Канцельсону, действовали синагоги «Огель Моше» и «Поалей Цедек». В соседнем доме проживал казенный раввин Мендель Брунштейн. А напротив сохранился дом, принадлежавший издателю и книготорговцу Иосифу Шаферману.
Не возведенных зданий, а именно проектов, которым никогда не сбудется реализоваться, достроиться до конца или начать функционировать. Бизнес-центр «Кудашевский» — отличный пример полета архитекторской мысли, столкнувшейся с реалиями градостроительства в Днепре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Многие жители Днепра никогда не обращали внимание на массивную высотку, спрятанную за тенистыми деревьями на Баррикадной, однако те, что видели, считают, что «Кудашевский» — одна из самых красивых заброшек в Днепре. Информатор решил показать вам что же скрывается за железным забором.
Бизнес-центр расположился на улице Баррикадной, напротив БЦ «Ступени». Общая площадь 7-этажного здания составляет целых 31,2 тысяч квадратных метров. Изначально из них планировали выделить большую часть под офисы, а оставшееся пространство отдать магазинам, ресторанам, барам и паркингу.
Здание будто разделяет город на две части, его семь этажей рвутся в небо, не позволяя Баррикадной насладиться солнечным светом. Заброшенный элитный центр великолепен в своей мрачности, отделка здания выполнена в темном кирпиче, который дополняют чопорные алюминиевые окна и медная кровля. Название центра происходит от имени известного землевладельца-хозяина Екатеринославской губернии князя Кудашева, именем которого ранее называлась Баррикадная.
Читайте также: Заброшенное казино на берегу Черного моря. Фото
Когда-то в здании по адресу Баррикадная 10 — 12, которое принадлежало украинскому поэту Абраму Канцельсону, действовали синагоги «Огель Моше» и «Поалей Цедек». В соседнем доме проживал казенный раввин Мендель Брунштейн. А напротив сохранился дом, принадлежавший издателю и книготорговцу Иосифу Шаферману.
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