» » В Сети показали самое красивое заброшенное здание Днепра. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сети показали самое красивое заброшенное здание Днепра. Видео

В Сети показали самое красивое заброшенное здание Днепра. ВидеоДнепр занимает первое место в Украине по количеству архитектурных проектов.

Не возведенных зданий, а именно проектов, которым никогда не сбудется реализоваться, достроиться до конца или начать функционировать. Бизнес-центр «Кудашевский» — отличный пример полета архитекторской мысли, столкнувшейся с реалиями градостроительства в Днепре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Многие жители Днепра никогда не обращали внимание на массивную высотку, спрятанную за тенистыми деревьями на Баррикадной, однако те, что видели, считают, что «Кудашевский» — одна из самых красивых заброшек в Днепре. Информатор решил показать вам что же скрывается за железным забором.

Бизнес-центр расположился на улице Баррикадной, напротив БЦ «Ступени». Общая площадь 7-этажного здания составляет целых 31,2 тысяч квадратных метров. Изначально из них планировали выделить большую часть под офисы, а оставшееся пространство отдать магазинам, ресторанам, барам и паркингу.

Здание будто разделяет город на две части, его семь этажей рвутся в небо, не позволяя Баррикадной насладиться солнечным светом. Заброшенный элитный центр великолепен в своей мрачности, отделка здания выполнена в темном кирпиче, который дополняют чопорные алюминиевые окна и медная кровля. Название центра происходит от имени известного землевладельца-хозяина Екатеринославской губернии князя Кудашева, именем которого ранее называлась Баррикадная.

Читайте также: Заброшенное казино на берегу Черного моря. Фото

Когда-то в здании по адресу Баррикадная 10 — 12, которое принадлежало украинскому поэту Абраму Канцельсону, действовали синагоги «Огель Моше» и «Поалей Цедек». В соседнем доме проживал казенный раввин Мендель Брунштейн. А напротив сохранился дом, принадлежавший издателю и книготорговцу Иосифу Шаферману.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Днепр, архитектура

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:36 » Автор: Татьяна Ларина
     1261
     0

Похожие новости по теме

В Сети показали дом-призрак, снятый с высоты птичьего полета. Видео В Сети показали дом-призрак, снятый с высоты птичьего полета. Видео

Жителей отселили еще 20 лет назад, и с тех пор здание пустует.

Впечатляющие кадры: зимний Днепр с высоты птичьего полета. Видео Впечатляющие кадры: зимний Днепр с высоты птичьего полета. Видео

В Днепре продолжает идти снег, и в любое время дня и ночи город как никогда прекрасен.

В Сети показали крематорий Киева с высоты птичьего полета. Видео В Сети показали крематорий Киева с высоты птичьего полета. Видео

Одно из самых таинственных и жутких зданий Киева — крематорий — будоражит воображение не одного поколения горожан.

Центр Днепра затопило из-за прорвавшейся трубы. Видео Центр Днепра затопило из-за прорвавшейся трубы. Видео

В центре Днепра образовался фонтан.

В США эффектно подорвали столетнее здание. Видео В США эффектно подорвали столетнее здание. Видео

На месте гостинцы собираются построить новый бизнес-центр.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх