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Хиллари Клинтон сломала руку. Видео

Хиллари Клинтон сломала руку. ВидеоКлинтон с травмой попала в индийскую больницу

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время частного турне в Индии попала в больницу с травмой запястья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Мы провели компьютерную томографию, сделали рентгеновские снимки и обнаружили трещину запястья. Ей (Клинтон - ред.) рекомендован покой в течение нескольких дней, а также наложение эластичного бинта", – сказал работник клиники Goyal Hospital на условиях анонимности.

По данным издания, 70-летняя Хиллари Клинтон обратилась за медицинской помощью в городе Джодхпур, штат Раджастан.

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По информации врачей, Клинтон повредила руку, поскользнувшись в ванной в гостиничном номере.

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 Теги: Хиллари Клинтон, больница

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Сегодня, 22:01 » Автор: Татьяна Ларина
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