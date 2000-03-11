Раздел: Видеоновости
Хиллари Клинтон сломала руку. Видео
Клинтон с травмой попала в индийскую больницу
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время частного турне в Индии попала в больницу с травмой запястья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Мы провели компьютерную томографию, сделали рентгеновские снимки и обнаружили трещину запястья. Ей (Клинтон - ред.) рекомендован покой в течение нескольких дней, а также наложение эластичного бинта", – сказал работник клиники Goyal Hospital на условиях анонимности.
По данным издания, 70-летняя Хиллари Клинтон обратилась за медицинской помощью в городе Джодхпур, штат Раджастан.
Читайте также: В США телеведущий сообщил о смерти Хиллари Клинтон. Видео
По информации врачей, Клинтон повредила руку, поскользнувшись в ванной в гостиничном номере.
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время частного турне в Индии попала в больницу с травмой запястья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Мы провели компьютерную томографию, сделали рентгеновские снимки и обнаружили трещину запястья. Ей (Клинтон - ред.) рекомендован покой в течение нескольких дней, а также наложение эластичного бинта", – сказал работник клиники Goyal Hospital на условиях анонимности.
По данным издания, 70-летняя Хиллари Клинтон обратилась за медицинской помощью в городе Джодхпур, штат Раджастан.
Читайте также: В США телеведущий сообщил о смерти Хиллари Клинтон. Видео
По информации врачей, Клинтон повредила руку, поскользнувшись в ванной в гостиничном номере.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
990
0
Оставьте свой комментарий