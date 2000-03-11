» » Лучшему дворнику Львова сделали неожиданный подарок. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Лучшему дворнику Львова сделали неожиданный подарок. Видео

Лучшему дворнику Львова сделали неожиданный подарок. Видео Пожилого мужчину наградила городская власть.

Во Львове лучшему дворнику города подарили автобусный тур по Европе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Realist.

«Мне приятно, что гости, которые приезжают к нам и гуляют по улицам нашего города, говорят, что Львов имеет хорошую традицию чистоты. Так было всегда. Сегодня для меня большая честь приветствовать также победителей конкурса на лучшего дворника Львова. Это люди, которые делают эту чистоту каждый день своим тяжелым трудом», — заявил мэр города Андрей Садовый на встрече с лучшими работниками коммунальной сферы.

Победителем конкурса на лучшего дворника Львова стал Мирослав Новоставский. Садовый вручил победителю конкурса Грамоту с благодарностью от общины города и сертификат на автобусный тур «Уикенд в Европе Краков, Прага, Вена и Будапешт» на двоих.

Читайте также: В киевском зоопарке поселилась семья кузиманз. Видео

Также Новоставский получит денежную премию в размере месячного должностного оклада.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: дворник, подарок

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
     212
     0

Похожие новости по теме

В киевском зоопарке поселилась семья кузиманз. Видео В киевском зоопарке поселилась семья кузиманз. Видео

Это экзотические животные, обитающие в Западной Африке.

Мэр Львова удивил украинцев неожиданным заявлением о Путине. Видео Мэр Львова удивил украинцев неожиданным заявлением о Путине. Видео

Садовый внезапно высказался о президенте России.

По улицам Львова прогулялись «черные человечки». Видео По улицам Львова прогулялись «черные человечки». Видео

Во Львове состоялся необычный перформанс.

Мэр Львова сообщил подробности покушения. Видео Мэр Львова сообщил подробности покушения. Видео

Андрей Садовый сообщил подробности покушения.

Садовый отказался от высоких должностей в Киеве. Видео Садовый отказался от высоких должностей в Киеве. Видео

Садовый сообщил о встрече с Порошенко и Яценюком.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх