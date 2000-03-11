Раздел: Видеоновости
Лучшему дворнику Львова сделали неожиданный подарок. Видео
Пожилого мужчину наградила городская власть.
Во Львове лучшему дворнику города подарили автобусный тур по Европе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Realist.
«Мне приятно, что гости, которые приезжают к нам и гуляют по улицам нашего города, говорят, что Львов имеет хорошую традицию чистоты. Так было всегда. Сегодня для меня большая честь приветствовать также победителей конкурса на лучшего дворника Львова. Это люди, которые делают эту чистоту каждый день своим тяжелым трудом», — заявил мэр города Андрей Садовый на встрече с лучшими работниками коммунальной сферы.
Победителем конкурса на лучшего дворника Львова стал Мирослав Новоставский. Садовый вручил победителю конкурса Грамоту с благодарностью от общины города и сертификат на автобусный тур «Уикенд в Европе Краков, Прага, Вена и Будапешт» на двоих.
Читайте также: В киевском зоопарке поселилась семья кузиманз. Видео
Также Новоставский получит денежную премию в размере месячного должностного оклада.
Во Львове лучшему дворнику города подарили автобусный тур по Европе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Realist.
«Мне приятно, что гости, которые приезжают к нам и гуляют по улицам нашего города, говорят, что Львов имеет хорошую традицию чистоты. Так было всегда. Сегодня для меня большая честь приветствовать также победителей конкурса на лучшего дворника Львова. Это люди, которые делают эту чистоту каждый день своим тяжелым трудом», — заявил мэр города Андрей Садовый на встрече с лучшими работниками коммунальной сферы.
Победителем конкурса на лучшего дворника Львова стал Мирослав Новоставский. Садовый вручил победителю конкурса Грамоту с благодарностью от общины города и сертификат на автобусный тур «Уикенд в Европе Краков, Прага, Вена и Будапешт» на двоих.
Читайте также: В киевском зоопарке поселилась семья кузиманз. Видео
Также Новоставский получит денежную премию в размере месячного должностного оклада.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
212
0
Оставьте свой комментарий