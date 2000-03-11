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Сталлоне показал тяжелую силовую тренировку. Видео

Сталлоне показал тяжелую силовую тренировку. Видео Несмотря на 71-летний возраст, актёр остаётся в отличной форме.

Актер рассказал, что «каждый стар настолько, насколько он сам это чувствует, чувствуют его суставы». Судя по видео, суставы Сталлоне в полном порядке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Сила и выносливость этого актера продолжает восхищать не менее, чем его достижения в кинематографе. Несмотря на то, что Сильвестру Сталлоне перевалило за 70, он не останавливает силовых тренировок, чем заслуженно хвастается, выкладывая в инстаграм видео своих спортивных достижений.

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Видео заслуживает особого уважения, ведь такое под силу не каждому 20-летнему здоровяку.

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 Теги: Сталлоне, тренеровку

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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