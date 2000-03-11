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В Сети появился трейлер новых "Мстителей". Видео

В Сети появился трейлер новых "Мстителей". Видео Ролик очень быстро попал в тренды YouTube.

В Сети появился финальный трейлер фильма Мстители: Война бесконечности. Выход фильма ожидается 3 апреля этого года. Ролик за считанные часы набрал почти полмиллиона просмотров на YouTube-канале Marvel Entertainment, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Сюжет ленты построен на истории о борьбе супергероев с титаном Таносом - новой угрозой из космоса. Главной целью межгалактического тирана является получение с помощью артефактов невиданной силы, дающей возможность менять реальность по своему желанию.

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В главных ролях в фильме снимаются Роберт Дауни-младший, Крис Прэтт, Крис Эванс, Джош Бролин и Крис Хемсворт. Режиссерами ленты выступили Энтони Руссо и Джо Руссо.

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 Теги: Мстители, трейлер

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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