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В Сети появился трейлер новых "Мстителей". Видео
Ролик очень быстро попал в тренды YouTube.
В Сети появился финальный трейлер фильма Мстители: Война бесконечности. Выход фильма ожидается 3 апреля этого года. Ролик за считанные часы набрал почти полмиллиона просмотров на YouTube-канале Marvel Entertainment, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сюжет ленты построен на истории о борьбе супергероев с титаном Таносом - новой угрозой из космоса. Главной целью межгалактического тирана является получение с помощью артефактов невиданной силы, дающей возможность менять реальность по своему желанию.
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В главных ролях в фильме снимаются Роберт Дауни-младший, Крис Прэтт, Крис Эванс, Джош Бролин и Крис Хемсворт. Режиссерами ленты выступили Энтони Руссо и Джо Руссо.
В Сети появился финальный трейлер фильма Мстители: Война бесконечности. Выход фильма ожидается 3 апреля этого года. Ролик за считанные часы набрал почти полмиллиона просмотров на YouTube-канале Marvel Entertainment, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сюжет ленты построен на истории о борьбе супергероев с титаном Таносом - новой угрозой из космоса. Главной целью межгалактического тирана является получение с помощью артефактов невиданной силы, дающей возможность менять реальность по своему желанию.
Читайте также: Лучшему дворнику Львова сделали неожиданный подарок. Видео
В главных ролях в фильме снимаются Роберт Дауни-младший, Крис Прэтт, Крис Эванс, Джош Бролин и Крис Хемсворт. Режиссерами ленты выступили Энтони Руссо и Джо Руссо.
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