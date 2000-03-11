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Впечатляющие кадры дорожного безумия по-американски. Видео

Впечатляющие кадры дорожного безумия по-американски. Видео Пострадавшие в ДТП отомстили водителю, который пытался скрыться.

Пострадавшие автовладельцы пытались остановить ставшего виновником ДТП мужчину разными подручными способами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В городе Майами (Флорида, США) водитель, действия которого стали причиной ДТП, пытался скрыться на своем разбитом авто.

Но пострадавшие автовладельцы не собирались отпускать его так просто.

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Они не достучались до негодяя кулаками, поэтому позже в ход пошли строительные инструменты. Лучше бы он не злил этих вспыльчивых мужчин.

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 Теги: ДТП, США, конфликт

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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