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Впечатляющие кадры дорожного безумия по-американски. Видео
Пострадавшие в ДТП отомстили водителю, который пытался скрыться.
Пострадавшие автовладельцы пытались остановить ставшего виновником ДТП мужчину разными подручными способами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В городе Майами (Флорида, США) водитель, действия которого стали причиной ДТП, пытался скрыться на своем разбитом авто.
Но пострадавшие автовладельцы не собирались отпускать его так просто.
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Они не достучались до негодяя кулаками, поэтому позже в ход пошли строительные инструменты. Лучше бы он не злил этих вспыльчивых мужчин.
Пострадавшие автовладельцы пытались остановить ставшего виновником ДТП мужчину разными подручными способами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В городе Майами (Флорида, США) водитель, действия которого стали причиной ДТП, пытался скрыться на своем разбитом авто.
Но пострадавшие автовладельцы не собирались отпускать его так просто.
Читайте также: Сталлоне показал тяжелую силовую тренировку. Видео
Они не достучались до негодяя кулаками, поэтому позже в ход пошли строительные инструменты. Лучше бы он не злил этих вспыльчивых мужчин.
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