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Раздел: Видеоновости  
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ДТП в Одесской области: девушка не справилась с управлением. Видео

ДТП в Одесской области: девушка не справилась с управлением. ВидеоНа Черноморской трассе произошло ДТП.

Девушка за рулём Lexus не справилась с управлением и, слетев с трассы, врезалась в дерево. К счастью, водитель осталась жива, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Odessa.net.ua

На место происшествия прибыл «дорожный патруль», а также спасатели.

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Из-за того, что девушке зажало ноги, сотрудникам ГСЧС пришлось воспользоваться специальным инструментом, чтобы достать пострадавшую из пострадавшего авто.

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 Теги: ДТП, Одесская область

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Сегодня, 10:04 » Автор: Татьяна Ларина
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