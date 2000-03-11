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ДТП в Одесской области: девушка не справилась с управлением. Видео
На Черноморской трассе произошло ДТП.
Девушка за рулём Lexus не справилась с управлением и, слетев с трассы, врезалась в дерево. К счастью, водитель осталась жива, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Odessa.net.ua
На место происшествия прибыл «дорожный патруль», а также спасатели.
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Из-за того, что девушке зажало ноги, сотрудникам ГСЧС пришлось воспользоваться специальным инструментом, чтобы достать пострадавшую из пострадавшего авто.
Девушка за рулём Lexus не справилась с управлением и, слетев с трассы, врезалась в дерево. К счастью, водитель осталась жива, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Odessa.net.ua
На место происшествия прибыл «дорожный патруль», а также спасатели.
Читайте также: В Киеве девушка на «Geely» влетела в фуру. Видео
Из-за того, что девушке зажало ноги, сотрудникам ГСЧС пришлось воспользоваться специальным инструментом, чтобы достать пострадавшую из пострадавшего авто.
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