» » Электромобиль превратили в удобную мобильную кухню. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Электромобиль превратили в удобную мобильную кухню. Видео

Электромобиль превратили в удобную мобильную кухню. ВидеоНовозеландец превратил электрокар Peugeot iOn в мобильную кухню.

В багажник электрокара умелец решил установить плиту с баллоном для газа, холодильник, смеситель и раковину, бак с чистой водой и емкость для отходов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.com.ua

Кухня сделана из фанеры и пленки. Одной из самых сложных задач стало размещение в крайне ограниченном пространстве плиты, которая должна находиться как можно дальше от любых пластиковых элементов.

В качестве раковины автор видео использовал обычную миску, а для системы подачи воды в смеситель – моторчик от автомобильного стеклоомывателя.

Читайте также: Smart ForTwo превратили в кухню на колесах

Peugeot iOn построен на базе электромобиля Mitsubishi i-MiEV. Объем багажника электрокара – 227 литров. Ни один из этих автомобилей не представлен в Украине официально.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: электромобиль, кухня

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:09 » Автор: Татьяна Ларина
     391
     0

Похожие новости по теме

"Поместится даже велосипед": блогеры протестировали новый Tesla. Видео

Когда-то Илон Маск расхваливал вместительность и удобство автомобиля. Блогеры решили это проверить.

Австрийцы превратили Porsche Carrera в мощный электрокар. Видео Австрийцы превратили Porsche Carrera в мощный электрокар. Видео

Фирма Kreisel Electric переделала классический спорткар Porsche 910 в электромобиль.

Автомобиль Smart ForTwo вместил в себя 20 девушек. Видео Автомобиль Smart ForTwo вместил в себя 20 девушек. Видео

В маленький Smart ForTwo поместились 20 красавиц.

Кадры испытания самого быстрого в мире электрокара. Видео Кадры испытания самого быстрого в мире электрокара. Видео

Видео о самом быстром электрокаре в мире.

Авдеевка под прицелом: снаряд попал в кухню жилого дома. Видео Авдеевка под прицелом: снаряд попал в кухню жилого дома. Видео

Сегодня в три часа дня террористы обстреляли Авдеевку.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх