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Электромобиль превратили в удобную мобильную кухню. Видео
Новозеландец превратил электрокар Peugeot iOn в мобильную кухню.
В багажник электрокара умелец решил установить плиту с баллоном для газа, холодильник, смеситель и раковину, бак с чистой водой и емкость для отходов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.com.ua
Кухня сделана из фанеры и пленки. Одной из самых сложных задач стало размещение в крайне ограниченном пространстве плиты, которая должна находиться как можно дальше от любых пластиковых элементов.
В качестве раковины автор видео использовал обычную миску, а для системы подачи воды в смеситель – моторчик от автомобильного стеклоомывателя.
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Peugeot iOn построен на базе электромобиля Mitsubishi i-MiEV. Объем багажника электрокара – 227 литров. Ни один из этих автомобилей не представлен в Украине официально.
В багажник электрокара умелец решил установить плиту с баллоном для газа, холодильник, смеситель и раковину, бак с чистой водой и емкость для отходов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.com.ua
Кухня сделана из фанеры и пленки. Одной из самых сложных задач стало размещение в крайне ограниченном пространстве плиты, которая должна находиться как можно дальше от любых пластиковых элементов.
В качестве раковины автор видео использовал обычную миску, а для системы подачи воды в смеситель – моторчик от автомобильного стеклоомывателя.
Читайте также: Smart ForTwo превратили в кухню на колесах
Peugeot iOn построен на базе электромобиля Mitsubishi i-MiEV. Объем багажника электрокара – 227 литров. Ни один из этих автомобилей не представлен в Украине официально.
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