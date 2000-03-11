В Одессе с размахом отметили День святого Патрика. Видео

Сегодня в центре Одессы ярко и красочно отметили день святого Патрика - самый ирландский день в Украине.



17 марта в центре Одессы отмечали день святого Патрика - по сути, день Ирландии и традиционной ирландской культуры, пишет



Все началось с небольшого флешмоба любителей Ирландии, зеленого цвета, ирландских танцев, ирландской истории и культуры, и, наконец, традиционного хорошего эля, на площади у Дюка.



Затем, организовавшись в дружную колонну, все отправились торжественным шествием в Городской сад - по Приморскому бульвару, Думской площади, около Оперного театра и по Дерибасовской.



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А в Горсаду у Ротонды сегодня проходит ирландский фестиваль. В нем - концерт, танцы и танцевальные мастер-классы от студий Sham Rock и Grand Emerald, ярмарка, вкусности с упором на традиционный, "зеленый" ирландский эль.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 17 марта в центре Одессы отмечали день святого Патрика - по сути, день Ирландии и традиционной ирландской культуры, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Южный курьер Все началось с небольшого флешмоба любителей Ирландии, зеленого цвета, ирландских танцев, ирландской истории и культуры, и, наконец, традиционного хорошего эля, на площади у Дюка.Затем, организовавшись в дружную колонну, все отправились торжественным шествием в Городской сад - по Приморскому бульвару, Думской площади, около Оперного театра и по Дерибасовской.А в Горсаду у Ротонды сегодня проходит ирландский фестиваль. В нем - концерт, танцы и танцевальные мастер-классы от студий Sham Rock и Grand Emerald, ярмарка, вкусности с упором на традиционный, "зеленый" ирландский эль.



