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В Одессе с размахом отметили День святого Патрика. Видео

В Одессе с размахом отметили День святого Патрика. ВидеоСегодня в центре Одессы ярко и красочно отметили день святого Патрика - самый ирландский день в Украине.

17 марта в центре Одессы отмечали день святого Патрика - по сути, день Ирландии и традиционной ирландской культуры, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Южный курьер

Все началось с небольшого флешмоба любителей Ирландии, зеленого цвета, ирландских танцев, ирландской истории и культуры, и, наконец, традиционного хорошего эля, на площади у Дюка.

Затем, организовавшись в дружную колонну, все отправились торжественным шествием в Городской сад - по Приморскому бульвару, Думской площади, около Оперного театра и по Дерибасовской.

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А в Горсаду у Ротонды сегодня проходит ирландский фестиваль. В нем - концерт, танцы и танцевальные мастер-классы от студий Sham Rock и Grand Emerald, ярмарка, вкусности с упором на традиционный, "зеленый" ирландский эль.


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 Теги: Одесса, День святого Патрика

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Сегодня, 16:51 » Автор: Татьяна Ларина
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