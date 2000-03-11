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Calvin Klein создал новую рекламу, пытаясь привлечь молодежь. Видео

Calvin Klein создал новую рекламу, пытаясь привлечь молодежь. Видео В рекламе также снялись дети Синди Кроуфорд.

Бренд Calvin Klein организовал рекламу компанию под названием "Наша молодость" (Our Youth), в которой засветились юные дети Синди Кроуфорд. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum

18-летний Пресли и 16-летняя Кайя Гербер нарядились в стильные джинсовые костюмы и веселились на коротком промо. К тому же, брат с сестрой снялись в фотосессии, где уже были более серьезными и показали, что моделинг и действительно в их крови.

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Отмечается, что эта кампания от Calvin Klein направлена на семейные связи и наряд, который объединяет семью.

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 Теги: Calvin Klein, видео, реклама

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Сегодня, 18:33 » Автор: Едгар Букмирза
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