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Calvin Klein создал новую рекламу, пытаясь привлечь молодежь. Видео
В рекламе также снялись дети Синди Кроуфорд.
Бренд Calvin Klein организовал рекламу компанию под названием "Наша молодость" (Our Youth), в которой засветились юные дети Синди Кроуфорд. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum
18-летний Пресли и 16-летняя Кайя Гербер нарядились в стильные джинсовые костюмы и веселились на коротком промо. К тому же, брат с сестрой снялись в фотосессии, где уже были более серьезными и показали, что моделинг и действительно в их крови.
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Отмечается, что эта кампания от Calvin Klein направлена на семейные связи и наряд, который объединяет семью.
Бренд Calvin Klein организовал рекламу компанию под названием "Наша молодость" (Our Youth), в которой засветились юные дети Синди Кроуфорд. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum
18-летний Пресли и 16-летняя Кайя Гербер нарядились в стильные джинсовые костюмы и веселились на коротком промо. К тому же, брат с сестрой снялись в фотосессии, где уже были более серьезными и показали, что моделинг и действительно в их крови.
Читайте также: Обычные мужчины снялись в фотосесии стиля Calvin Klein. Фото
Отмечается, что эта кампания от Calvin Klein направлена на семейные связи и наряд, который объединяет семью.
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