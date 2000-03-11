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Преподавателя обвинили в нанесении травмы школьнику. Видео
Медики диагностировали у подростка сотрясение мозга.
Восьмиклассник Данил неделю провел в больнице с сотрясением мозга, однако в действиях учителя физкультуры правоохранители ничего противозаконного не усмотрели.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Инцидент произошел в школе села Омельник, расположенного под Ореховом. На уроке физкультуры школьник бросил баскетбольный мяч в кольцо, однако он срикошетил и попал в его одноклассника. Обиженный подросток рассказал об этом учителю и педагог, по словам Данила, швырнул мяч ему в голову. Уже дома школьнику стало плохо и родные вызвали скорую.
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Руководство школы и сам учитель физкультуры отрицают вину педагога. Подробнее — в сюжете телеканала «Интер».
Восьмиклассник Данил неделю провел в больнице с сотрясением мозга, однако в действиях учителя физкультуры правоохранители ничего противозаконного не усмотрели.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Инцидент произошел в школе села Омельник, расположенного под Ореховом. На уроке физкультуры школьник бросил баскетбольный мяч в кольцо, однако он срикошетил и попал в его одноклассника. Обиженный подросток рассказал об этом учителю и педагог, по словам Данила, швырнул мяч ему в голову. Уже дома школьнику стало плохо и родные вызвали скорую.
Читайте также: РФ обвинили в систематическом нанесении авиаударов по больницам в Сирии
Руководство школы и сам учитель физкультуры отрицают вину педагога. Подробнее — в сюжете телеканала «Интер».
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