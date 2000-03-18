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Одесская полиция задержала опасную вооруженную банду. Видео

Одесская полиция задержала опасную вооруженную банду. Видео Группировка занималась похищением людей.

Сотрудники полиции провели спецоперацию в Одессе по задержанию группы похитителей людей. По результатам более 30 обысков правоохранители изъяли арсенал оружия и вещественные доказательства, а также задержали четверых похитителей, еще двух объявили в розыск, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По информации правоохранителей, преступная группа была создана на этнической основе. В ее состав входили выходцы из Кавказского региона. Они похищали граждан с целью вымогательства за их освобождение выкупа в особо крупных размерах.

"В частности, полицейские установили факт похищения в ноябре 2017 жителя города Одесса. За его освобождение злоумышленники требовали у родных 200 тысяч долларов", – говорится в сообщении.

Изъят арсенал оружия – несколько пистолетов, автомат, помповое ружье, пулемет, а также гранаты, патроны различного калибра, а также штык-ножи.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье о вымогательтве, незаконном лишении свободы илипохищении человека (ч. 1 ст. 146, ободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

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Суд Одессы относительно четырех задержанных избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток.

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 Теги: Одесса, банда

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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