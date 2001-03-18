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В борделях Запорожья провели обыски. Видео
Бордели работали в арендуемых квартирах.
В Запорожье сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, опубликовали видеозаписи обысков в двух борделях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MZ.
Как сообщает отдел коммуникации полиции области, оперативники получили информацию о том, что в Запорожье работают притоны с проститутками.
Полицейские провели санкционированный обыск и установили, что работали бордели в арендуемых квартирах.
«По установленному графику работали проститутки. С целью поиска клиентов для борделей они размещали номера телефонов с соответствующими объявлениями в сети Интернет», — передают копы.
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Открыты уголовные производства по признакам ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Относительно проституток полицейские составили протоколы по ст. 181¹ (занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В Запорожье сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, опубликовали видеозаписи обысков в двух борделях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MZ.
Как сообщает отдел коммуникации полиции области, оперативники получили информацию о том, что в Запорожье работают притоны с проститутками.
Полицейские провели санкционированный обыск и установили, что работали бордели в арендуемых квартирах.
«По установленному графику работали проститутки. С целью поиска клиентов для борделей они размещали номера телефонов с соответствующими объявлениями в сети Интернет», — передают копы.
Читайте также: Впечатляющие кадры дорожного безумия по-американски. Видео
Открыты уголовные производства по признакам ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Относительно проституток полицейские составили протоколы по ст. 181¹ (занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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