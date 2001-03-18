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В борделях Запорожья провели обыски. Видео

В борделях Запорожья провели обыски. Видео Бордели работали в арендуемых квартирах.

В Запорожье сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, опубликовали видеозаписи обысков в двух борделях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MZ.

Как сообщает отдел коммуникации полиции области, оперативники получили информацию о том, что в Запорожье работают притоны с проститутками.

Полицейские провели санкционированный обыск и установили, что работали бордели в арендуемых квартирах.

«По установленному графику работали проститутки. С целью поиска клиентов для борделей они размещали номера телефонов с соответствующими объявлениями в сети Интернет», — передают копы.

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Открыты уголовные производства по признакам ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Относительно проституток полицейские составили протоколы по ст. 181¹ (занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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 Теги: Запорожье, обыск

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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