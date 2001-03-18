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Домашняя собака проявила удивительную находчивость. Видео

Домашняя собака проявила удивительную находчивость. Видео Действия собак удивили даже их хозяев.

Разделенные забором подруги попросили помощи у пса-джентльмена, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Фрэнсин Баджио опубликовала на своей странице в соцсети видеоролик, на котором запечатлен забавный момент из жизни четвероногих питомцев, разделенных забором.

Судя по описанию, оставленному автором к ролику, тучный пес по кличке Бонни подставил спину «даме» по имени Амора, чтобы она смогла поприветствовать свою подругу Лолу, находящуюся по другую сторону забора.

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Свидетели необычной картины, наблюдавшейся в Бразилии, восхихитились взаимовыручкой среди домашних питомцев.

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 Теги: собака, находчивость

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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