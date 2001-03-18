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Домашняя собака проявила удивительную находчивость. Видео
Действия собак удивили даже их хозяев.
Разделенные забором подруги попросили помощи у пса-джентльмена, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Фрэнсин Баджио опубликовала на своей странице в соцсети видеоролик, на котором запечатлен забавный момент из жизни четвероногих питомцев, разделенных забором.
Судя по описанию, оставленному автором к ролику, тучный пес по кличке Бонни подставил спину «даме» по имени Амора, чтобы она смогла поприветствовать свою подругу Лолу, находящуюся по другую сторону забора.
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Свидетели необычной картины, наблюдавшейся в Бразилии, восхихитились взаимовыручкой среди домашних питомцев.
Разделенные забором подруги попросили помощи у пса-джентльмена, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Фрэнсин Баджио опубликовала на своей странице в соцсети видеоролик, на котором запечатлен забавный момент из жизни четвероногих питомцев, разделенных забором.
Судя по описанию, оставленному автором к ролику, тучный пес по кличке Бонни подставил спину «даме» по имени Амора, чтобы она смогла поприветствовать свою подругу Лолу, находящуюся по другую сторону забора.
Читайте также: Одесская полиция задержала опасную вооруженную банду. Видео
Свидетели необычной картины, наблюдавшейся в Бразилии, восхихитились взаимовыручкой среди домашних питомцев.
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