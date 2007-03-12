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Mercedes показал лучшие кабриолеты за всю историю компании. Видео

Mercedes показал лучшие кабриолеты за всю историю компании. Видео Первое место досталось культовой модели 300 SL Roadster.

Компания Mercedes-Benz выпустила очередной эпизод серии Best of Benz, рассказывающей о неизвестных и забавных фактах из истории марки. В новом видео определили топ-5 кабриолетов Mercedes-Benz. Ролик опубликован на канале немецкого производителя в YouTube, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.

На пятое место компания поставила родстер Mercedes-AMG GT C. Промежуточная версия между «спокойной» S и «хардкорной» R оснащается 4,0-литровым битурбомотором V8, который выдает 557 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Спорткар комплектуется полноуправляемым шасси и дифференциалом повышенного трения с электронным управлением.

Четвертое место досталось Mercedes-Benz 280 SE 3.5, производство которого началось в 1970 году. Модель назвали «символом роскоши своего времени». Кабриолет оснащался 3,5-литровым мотором мощностью 200 лошадиных сил (286 Нм).

На третьем месте разместился кабриолет S-Class текущего поколения. Модель оснащена акустической мягкой крышей, обогревом зоны шеи и головы Airscarf и ветрозащитным экраном Aircap. Топовая версия кабриолета — Mercedes-AMG S 65 — комплектуется 6,0-литровым V12 мощностью 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

На второе место рейтинга попал концепт-кар Mercedes-Maybach Vision 6. Электрический суперкабриолет оснащен четырьмя электромоторами и способен разгоняться до «сотни» менее чем за четыре секунды.

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Лучшей машиной с открытым верхом в истории марки Mercedes-Benz назвал культовый 300 SL Roadster, который выпускался с 1957 по 1963 год. Модель построили на шасси гоночного «Мерседеса» и оснастил рядной «шестеркой» объемом три литра. Отдача двигателя составляла 215 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента.

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 Теги: Mercedes, кабриолеты

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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