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В Киеве неизвестные устроили погром в продуктовом магазине. Видео
Задержать ни кого из нападавших не получилось.
Около 21:00 группа из пяти человек спортивного вида, зашли в магазин «Продукты», который находится среди жилых многоэтажек по адресу улица Радужная, 5, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор
Переступив порог торгового зала, молодые люди принялись бить ногами витрины и холодильники с напитками. На тот момент в магазине была один продавец. После инцидента она вызвала полицию, которая ехала на вызов около двух часов.
Со слов владельца магазина Сергея, это уже второе нападение на этот магазин за последние 2 месяца. Почерк нападавших одинаковый. Они все бьют и ломают, но ни чего не забирают. Прошлый погром был 31 января в 21:00. Он предполагает, что это происки конкурентов.
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Камеры видеонаблюдения погром зафиксировали. Запись владелец магазина любезно предоставил Информатору.
Около 21:00 группа из пяти человек спортивного вида, зашли в магазин «Продукты», который находится среди жилых многоэтажек по адресу улица Радужная, 5, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор
Переступив порог торгового зала, молодые люди принялись бить ногами витрины и холодильники с напитками. На тот момент в магазине была один продавец. После инцидента она вызвала полицию, которая ехала на вызов около двух часов.
Со слов владельца магазина Сергея, это уже второе нападение на этот магазин за последние 2 месяца. Почерк нападавших одинаковый. Они все бьют и ломают, но ни чего не забирают. Прошлый погром был 31 января в 21:00. Он предполагает, что это происки конкурентов.
Читайте также: В Киеве неизвестные устроили погром в кафе
Камеры видеонаблюдения погром зафиксировали. Запись владелец магазина любезно предоставил Информатору.
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