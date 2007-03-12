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В Киеве неизвестные устроили погром в продуктовом магазине. Видео

В Киеве неизвестные устроили погром в продуктовом магазине. ВидеоЗадержать ни кого из нападавших не получилось.

Около 21:00 группа из пяти человек спортивного вида, зашли в магазин «Продукты», который находится среди жилых многоэтажек по адресу улица Радужная, 5, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор

Переступив порог торгового зала, молодые люди принялись бить ногами витрины и холодильники с напитками. На тот момент в магазине была один продавец. После инцидента она вызвала полицию, которая ехала на вызов около двух часов.

Со слов владельца магазина Сергея, это уже второе нападение на этот магазин за последние 2 месяца. Почерк нападавших одинаковый. Они все бьют и ломают, но ни чего не забирают. Прошлый погром был 31 января в 21:00. Он предполагает, что это происки конкурентов.

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Камеры видеонаблюдения погром зафиксировали. Запись владелец магазина любезно предоставил Информатору.




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 Теги: Киев, магазин

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Сегодня, 10:30 » Автор: Татьяна Ларина
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