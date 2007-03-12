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В России члены комиссий массово фальсифицируют выборы. Видео
В России массово фальсифицируют выборы президента
Члены комисии откровенно не замечают вбрасывания пачек бюллетеней в урны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
Иногда сами принимают в этом участие. Угрожают физической расправой общественным наблюдателям и членам комисии. Это все происходит при работе веб-камер и прямой трансляции в интернет, сообщают соцсети.
На Сахалине член избирательной комисии и охранник не подпускали людей к избирательной урне, пока не бросили туда пачку бюллетеней.
В Дагестане члены комисии и наблюдатели откровенно "не замечали" действий нарушителей.
Вбрасывания бюллетеней осуществили также в подмосковных Люберцах. Урну опечатали. Все бюллетени в ней признали недействительными. Установили новую. Голосование продолжилось.
В столице Чечни Грозном члену избирательной комисии от штабе Ксении Собчак Игорю Ефремову угрожают физической расправой, если он будет фиксировать нарушения. Ефремов попытался помешать массовому голосования сотрудников местной больницы, которые пришли с "открепительными талонами".
Одному из наблюдателей в Иркутске разбили телефон после того, как он снял вброса большого количества бюллетеней одним избирателем.
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За несколько дней перед выборами полиция массово задерживала активистов и участников различных политических движений и партий. Причинами были раздача, расклейка или наличие листовок о бойкоте выборов, одиночные пикеты, публикации в социальных сетях, ношение маски Владимира Путина.
Члены комисии откровенно не замечают вбрасывания пачек бюллетеней в урны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
Иногда сами принимают в этом участие. Угрожают физической расправой общественным наблюдателям и членам комисии. Это все происходит при работе веб-камер и прямой трансляции в интернет, сообщают соцсети.
На Сахалине член избирательной комисии и охранник не подпускали людей к избирательной урне, пока не бросили туда пачку бюллетеней.
В Дагестане члены комисии и наблюдатели откровенно "не замечали" действий нарушителей.
Вбрасывания бюллетеней осуществили также в подмосковных Люберцах. Урну опечатали. Все бюллетени в ней признали недействительными. Установили новую. Голосование продолжилось.
В столице Чечни Грозном члену избирательной комисии от штабе Ксении Собчак Игорю Ефремову угрожают физической расправой, если он будет фиксировать нарушения. Ефремов попытался помешать массовому голосования сотрудников местной больницы, которые пришли с "открепительными талонами".
Одному из наблюдателей в Иркутске разбили телефон после того, как он снял вброса большого количества бюллетеней одним избирателем.
Читайте также: "Бюллетени бросают пачками": как фальсифицируют выборы в России. Видео
За несколько дней перед выборами полиция массово задерживала активистов и участников различных политических движений и партий. Причинами были раздача, расклейка или наличие листовок о бойкоте выборов, одиночные пикеты, публикации в социальных сетях, ношение маски Владимира Путина.
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