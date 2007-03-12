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Раздел: Видеоновости  
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В сети показали как беспилотник выполняет тяжелую работу. Видео

В сети показали как беспилотник выполняет тяжелую работу. Видео Компания быстро растет и вызывает интерес.

Энтузиасты готовы часами рассказывать о том, как беспилотники смогут взять на себя выполнение наших самых опасных, грязных и скучных задач. Но большинство из этих работ, тем или иным образом связаны с камерами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mind.ua.

Компания Aerons работает над созданием гигантских беспилотных летательных аппаратов Y Combinator с 28 двигателями и 16 батареями, которые способны поднимать до 400 фунтов (181 кг).

Компания, в которой работает всего семь работников, было создано два с половиной года назад. За это время им удалось привлечь около полумиллиона евро.

Компании уже есть что показать. Ее дрон выглядит как 4 квадрокоптера, связанные вместе. Благодаря такой конфигурации, беспилотник имеет возможность тушить пожары, выполнять поисково-спасательные миссии и чистить стены высоких зданий. По мнению разработчиков, после многочисленных испытаний, их дроны готовы к применению в реальном мире.

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«Последние два месяца мы активно вели переговоры с владельцами ветряных турбин, - сказал генеральный директор Aerones Дженис Путрамс. - К нам проявляют интерес компании из Техаса, Испании, Турции, Южной Америки и Европы для борьбы с оледенением. Если погода холодная, лед намерзает и им приходится останавливать турбины ».

На данный момент компания тестирует систему на частной собственности и в странах, полеты не регулируются.

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 Теги: беспилотник, видео, работа, лед

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Сегодня, 20:27 » Автор: Едгар Букмирза
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