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В Испании юнионисты вышли на митинг, требуя пенсий. Видео
Люди выходили с лозунгами, требуя достойных пенсий.
Около 30 тысяч человек, большинство из которых пенсионеры, вышли на улицы Барселоны в защиту пенсионной системы, призывая увеличить размер пенсий и заявляя об утрате покупательской способности. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
По информации агентства Europa Press, демонстранты выкрикивали лозунги против правящей Народной партии, включая заявления: “Эти воры крадут наши пенсии” и “Пенсионеры, рабочие и студенты объединились”.
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СМИ сообщают, что демонстрации также проходят во многих других испанских городах.
Около 30 тысяч человек, большинство из которых пенсионеры, вышли на улицы Барселоны в защиту пенсионной системы, призывая увеличить размер пенсий и заявляя об утрате покупательской способности. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
По информации агентства Europa Press, демонстранты выкрикивали лозунги против правящей Народной партии, включая заявления: “Эти воры крадут наши пенсии” и “Пенсионеры, рабочие и студенты объединились”.
Читайте также: Сотрудники «Крымтроллейбуса» вышли на митинг. Видео
СМИ сообщают, что демонстрации также проходят во многих других испанских городах.
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