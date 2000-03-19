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В Испании юнионисты вышли на митинг, требуя пенсий. Видео

В Испании юнионисты вышли на митинг, требуя пенсий. Видео Люди выходили с лозунгами, требуя достойных пенсий.

Около 30 тысяч человек, большинство из которых пенсионеры, вышли на улицы Барселоны в защиту пенсионной системы, призывая увеличить размер пенсий и заявляя об утрате покупательской способности. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

По информации агентства Europa Press, демонстранты выкрикивали лозунги против правящей Народной партии, включая заявления: “Эти воры крадут наши пенсии” и “Пенсионеры, рабочие и студенты объединились”.

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СМИ сообщают, что демонстрации также проходят во многих других испанских городах.

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 Теги: Испания, митинг, видео, пенсии

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Вчера, 23:25 » Автор: Едгар Букмирза
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