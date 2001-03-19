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Скандальная Зианджа прошла в следующий этап "Голоса страны". Видео
Участница, ранее известная под псевдонимом Борис Апрель, победила в батле.
Экс-Борис Апрель, который сменил пол и теперь выступает под псевдонимом Зианджа, принял участие в вокальных боях на шоу Голос страны 8. В музыкальном батле звезда-трансгендер сошлась на ринге с юным Алексеем Бакланом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Максимум.
Кто - кого? Смотрите в видео! На слепых прослушиваниях Голоса страны 8 девушка-трансгендер Зианджа развернула всех тренеров, но выбрала команду Потапа. Алексей Баклан также запомнился судьям и зрителям исполнением песни "Mein herz brennt" группы Rammstein.
Пара Зианджи и Алексея была необычной на проекте не только из-за внешних данных обоих участников, но и из-за сочетания несочетаемых голосов артистов. Музыканты исполнили песню Lana Del Rey "Summertime Sadness" и своим выступлением Зианджа Алексей очаровали судей Голоса. Тина Кароль предпочла Зианджу, отметив, что она наконец въехала в образ звезды-трансгендера, Сергей Бабкин отметил Лешу.
Потап долго колебался, кого же выбрать, но все-таки взял в следующий раунд Зианджу. Для Алексея Голос страны 8 тоже не закончился - его похитила Тина Кароль.
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"Я хочу стать голосом для людей, которых никто не слышит. Свое участие в проекте я посвящаю всем изгоям, людям не таким, как все, отвергнутым обществом. Ведь не важно, как ты выглядишь и чем отличаешься от других, ты можешь осуществить свои мечты", - откровенно сказала Зианджа.
Экс-Борис Апрель, который сменил пол и теперь выступает под псевдонимом Зианджа, принял участие в вокальных боях на шоу Голос страны 8. В музыкальном батле звезда-трансгендер сошлась на ринге с юным Алексеем Бакланом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Максимум.
Кто - кого? Смотрите в видео! На слепых прослушиваниях Голоса страны 8 девушка-трансгендер Зианджа развернула всех тренеров, но выбрала команду Потапа. Алексей Баклан также запомнился судьям и зрителям исполнением песни "Mein herz brennt" группы Rammstein.
Пара Зианджи и Алексея была необычной на проекте не только из-за внешних данных обоих участников, но и из-за сочетания несочетаемых голосов артистов. Музыканты исполнили песню Lana Del Rey "Summertime Sadness" и своим выступлением Зианджа Алексей очаровали судей Голоса. Тина Кароль предпочла Зианджу, отметив, что она наконец въехала в образ звезды-трансгендера, Сергей Бабкин отметил Лешу.
Потап долго колебался, кого же выбрать, но все-таки взял в следующий раунд Зианджу. Для Алексея Голос страны 8 тоже не закончился - его похитила Тина Кароль.
Читайте также: Mercedes показал лучшие кабриолеты за всю историю компании. Видео
"Я хочу стать голосом для людей, которых никто не слышит. Свое участие в проекте я посвящаю всем изгоям, людям не таким, как все, отвергнутым обществом. Ведь не важно, как ты выглядишь и чем отличаешься от других, ты можешь осуществить свои мечты", - откровенно сказала Зианджа.
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