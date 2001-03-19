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Украинцы вышли на улицы Лондона против российской агрессии. Видео

Украинцы вышли на улицы Лондона против российской агрессии. Видео Демонстрации против политики Путина и предстоящих выборов также прошли в других европейских странах.

В ряде европейских городов в воскресенье, 18 марта, прошли немногочисленные акции протеста против выборов президента России-2018, в частности, против голосования в Крыму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Так, в столице Болгарии Софии несколько десятков человек развернули плакаты "Остановите Путина", "Здесь вам не Москва", "Нет незаконным выборам в Росии и оккупированном ею Крыму".

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Также состоялись протесты возле российских посольств в Берлине и Лондоне. В Лондоне среди митингующих были люди с украинскими флагами и красно-черными флагами УПА, они кричали "Путин - руки прочь от Украины".

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 Теги: Лондон, протест

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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