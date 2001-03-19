Раздел: Видеоновости
Украинцы вышли на улицы Лондона против российской агрессии. Видео
Демонстрации против политики Путина и предстоящих выборов также прошли в других европейских странах.
В ряде европейских городов в воскресенье, 18 марта, прошли немногочисленные акции протеста против выборов президента России-2018, в частности, против голосования в Крыму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, в столице Болгарии Софии несколько десятков человек развернули плакаты "Остановите Путина", "Здесь вам не Москва", "Нет незаконным выборам в Росии и оккупированном ею Крыму".
Читайте также: Лицемерное заявление Путина об Украине возмутило Сеть. Видео
Также состоялись протесты возле российских посольств в Берлине и Лондоне. В Лондоне среди митингующих были люди с украинскими флагами и красно-черными флагами УПА, они кричали "Путин - руки прочь от Украины".
В ряде европейских городов в воскресенье, 18 марта, прошли немногочисленные акции протеста против выборов президента России-2018, в частности, против голосования в Крыму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, в столице Болгарии Софии несколько десятков человек развернули плакаты "Остановите Путина", "Здесь вам не Москва", "Нет незаконным выборам в Росии и оккупированном ею Крыму".
Читайте также: Лицемерное заявление Путина об Украине возмутило Сеть. Видео
Также состоялись протесты возле российских посольств в Берлине и Лондоне. В Лондоне среди митингующих были люди с украинскими флагами и красно-черными флагами УПА, они кричали "Путин - руки прочь от Украины".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
394
0
Оставьте свой комментарий