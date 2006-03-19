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Бесцеремонные фальсификации на выборах президента РФ. Видео

Бесцеремонные фальсификации на выборах президента РФ. Видео Вброс бюллетеней записала камера, расположенная на избирательном участке.

В Интернете появилось еще одно видео с фальсификациями на выборах президента России, которые проводились в воскресенье, 18 марта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующие кадры с камер видеонаблюдения опубликованы на YouTube.

Известно, что инцидент произошел на одном из избирательных участков в Люберцах Московской области. На видео видно, как член участковой избирательной комиссии подходит к урне и спокойно кладет в урну "левый" бюллетень.

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После этого женщина отходит и берет следующий бюллетень, который, скорее всего, как и предыдущий, вскоре забросит в урну.

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 Теги: выборы, фальсификация

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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