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Бесцеремонные фальсификации на выборах президента РФ. Видео
Вброс бюллетеней записала камера, расположенная на избирательном участке.
В Интернете появилось еще одно видео с фальсификациями на выборах президента России, которые проводились в воскресенье, 18 марта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующие кадры с камер видеонаблюдения опубликованы на YouTube.
Известно, что инцидент произошел на одном из избирательных участков в Люберцах Московской области. На видео видно, как член участковой избирательной комиссии подходит к урне и спокойно кладет в урну "левый" бюллетень.
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После этого женщина отходит и берет следующий бюллетень, который, скорее всего, как и предыдущий, вскоре забросит в урну.
В Интернете появилось еще одно видео с фальсификациями на выборах президента России, которые проводились в воскресенье, 18 марта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующие кадры с камер видеонаблюдения опубликованы на YouTube.
Известно, что инцидент произошел на одном из избирательных участков в Люберцах Московской области. На видео видно, как член участковой избирательной комиссии подходит к урне и спокойно кладет в урну "левый" бюллетень.
Читайте также: Скандальная Зианджа прошла в следующий этап "Голоса страны". Видео
После этого женщина отходит и берет следующий бюллетень, который, скорее всего, как и предыдущий, вскоре забросит в урну.
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