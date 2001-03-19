Раздел: Видеоновости
Как из Украины вывозят лес в Европу. Видео
Пользователей соцсетей возмутило видео.
Пользователей социальных сетей возмутило видео, на котором видно, как из Украины вывозят лес в Европу.
Видео опубликовал на своей странице в Facebook Василий Васкан, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Черновцы, суббота,12 час железная дорога на Румынию. Начну с экологии, посмотрите сколько дыма, далее цистерны с какой-то химией на них написано РЖД, кто-то говорит, что с Россией не торгуем. А потом лес и лес разного калибра. И таких эшелонов проезжающий два раза в сутки", - говорится в сообщении.
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Данная публикация получила более 3 500 репостов и 500 лайков, а в комментариях люди выражают свое недовольство сложившейся ситуацией.
Пользователей социальных сетей возмутило видео, на котором видно, как из Украины вывозят лес в Европу.
Видео опубликовал на своей странице в Facebook Василий Васкан, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Черновцы, суббота,12 час железная дорога на Румынию. Начну с экологии, посмотрите сколько дыма, далее цистерны с какой-то химией на них написано РЖД, кто-то говорит, что с Россией не торгуем. А потом лес и лес разного калибра. И таких эшелонов проезжающий два раза в сутки", - говорится в сообщении.
Читайте также: Момент смертельного падения воздушного гимнаста. Видео
Данная публикация получила более 3 500 репостов и 500 лайков, а в комментариях люди выражают свое недовольство сложившейся ситуацией.
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