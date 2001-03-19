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На Киевщине жилые дома утопают в талой воде. Видео
Спасатели провели эвакуацию людей из частного дома в безопасное место.
Регулярные подтопления происходят на территории частных домов.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Depo.
В частности, 18 марта в 14:43 в оперативно – диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о необходимости оказания помощи жителям с. Бобрица.
На место вызова были направлены спасатели 51-го Государственного пожарно-спасательного поста г. Боярка.
На месте происшествия спасателями установлено, что в результате резкого таяния снега был затоплен частный жилой дом и прилегающая территория. Сильный мороз привел к тому, что автомобили и все, что находилось во дворе вмерзло в лед. Люди не могли самостоятельно покинуть дом.
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Спасатели провели эвакуацию людей из частного дома в безопасное место.
Регулярные подтопления происходят на территории частных домов.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Depo.
В частности, 18 марта в 14:43 в оперативно – диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о необходимости оказания помощи жителям с. Бобрица.
На место вызова были направлены спасатели 51-го Государственного пожарно-спасательного поста г. Боярка.
На месте происшествия спасателями установлено, что в результате резкого таяния снега был затоплен частный жилой дом и прилегающая территория. Сильный мороз привел к тому, что автомобили и все, что находилось во дворе вмерзло в лед. Люди не могли самостоятельно покинуть дом.
Читайте также: Днепр ночью пережил снежный коллапс. Видео
Спасатели провели эвакуацию людей из частного дома в безопасное место.
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