» » На Киевщине жилые дома утопают в талой воде. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

На Киевщине жилые дома утопают в талой воде. Видео

На Киевщине жилые дома утопают в талой воде. ВидеоСпасатели провели эвакуацию людей из частного дома в безопасное место.

Регулярные подтопления происходят на территории частных домов.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Depo.

В частности, 18 марта в 14:43 в оперативно – диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о необходимости оказания помощи жителям с. Бобрица.

На место вызова были направлены спасатели 51-го Государственного пожарно-спасательного поста г. Боярка.

На месте происшествия спасателями установлено, что в результате резкого таяния снега был затоплен частный жилой дом и прилегающая территория. Сильный мороз привел к тому, что автомобили и все, что находилось во дворе вмерзло в лед. Люди не могли самостоятельно покинуть дом.

Читайте также: Днепр ночью пережил снежный коллапс. Видео

Спасатели провели эвакуацию людей из частного дома в безопасное место.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: потоп, дома, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:23 » Автор: Богдан Процив
     1744
     0

Похожие новости по теме

Днепр ночью пережил снежный коллапс. Видео Днепр ночью пережил снежный коллапс. Видео

Коммунальщики уже сутки пытаются расчистить дороги.

В США самолет упал на жилые дома. Видео В США самолет упал на жилые дома. Видео

Самолет врезался в два жилых дома, после чего начался сильный пожар.

В историческом центре Одессы обвалились балконы. Видео В историческом центре Одессы обвалились балконы. Видео

Точная причина обвалов пока не известна.

В центре Киева горел жилой дом. Видео В центре Киева горел жилой дом. Видео

Горели четыре этажа в 9-этажке по улице Грушевского.

В Широкино боевики обустроились во дворе частного дома. Видео В Широкино боевики обустроились во дворе частного дома. Видео

Оккупанты цинично ведут обстрелы из частных домов в Широкино, вызывая огонь на себя.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх