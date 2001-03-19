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Как украинцы встретили Прилепина в Париже. Видео
На защиту боевика встала его охрана.
Украинские активисты устроили акцию протеста на книжной выставке в Париже из-за присутствия и участия в ней российского писателя а также главаря боевиков в "ДНР" Захара Прилепина.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ, активисты устроили акцию протеста во время презентации книги Прилепина, однако на защиту боевика встала его охрана. В ходе столкновения прихвостни Прилепина вели себя агрессивно и пытались отобрать у активистов плакаты.
"Мы выставили плакаты, чтобы, во-первых, напомнить, что Крым принадлежит Украине и был аннексирован Россией, и это произошло четыре года назад 18 марта. Во-вторых, мы выступали против Захара Прилепина, его участия в международном книжном салоне в Париже, что является абсолютным абсурдом. Это присутствие здесь террориста, который воевал против украинских солдат на украинской территории", - сообщила одна из активисток.
Участники протеста отмечают, что хоть охранники террориста и выдавали себя за французов, некоторые из них говорил по-русски. Также отмечается, что простые французы, пришедшие на выставку и случайно ставшие свидетелями этого события, выражали свою поддержку активистам и отмечали, что во Франции демократия.
"Франция - демократическая страна, и каждый имеет право говорить то, что думает. Это вам не Россия", - указывали охранникам посетители салона и украинские активисты.
Впрочем, сообщается, что участникам протеста даже удалось задать свои вопросы боевику в ходе презентации, на которую собрались местные "ультраправые".
"Активистка вообще сказала, что не имеет вопросов к Прилепину, потому что его должен допрашивать прокурор. А уже 18 марта он представлял книгу про Донбасс, и все знали, что мероприятие будет контраверсионным, - пришли представители ультраправых сил во Франции, которые также выполняли роль охранников", - сообщил один из активистов.
Участники акции отмечают, что больше всего их возмутило то, что во Францию, где проходит самый главный салон книги в Европе, приехал убийца и без преград всем рассказывает, как он формировал отряды убийц, которые приезжают в Украину.
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"И сегодня Россия, которая является почетным гостем салона, представляет убийцу и книги убийцы на своем стенде. Это нас очень задело, поэтому мы пришли и представили свою позицию", - пояснили у протестующих.
Украинские активисты устроили акцию протеста на книжной выставке в Париже из-за присутствия и участия в ней российского писателя а также главаря боевиков в "ДНР" Захара Прилепина.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ, активисты устроили акцию протеста во время презентации книги Прилепина, однако на защиту боевика встала его охрана. В ходе столкновения прихвостни Прилепина вели себя агрессивно и пытались отобрать у активистов плакаты.
"Мы выставили плакаты, чтобы, во-первых, напомнить, что Крым принадлежит Украине и был аннексирован Россией, и это произошло четыре года назад 18 марта. Во-вторых, мы выступали против Захара Прилепина, его участия в международном книжном салоне в Париже, что является абсолютным абсурдом. Это присутствие здесь террориста, который воевал против украинских солдат на украинской территории", - сообщила одна из активисток.
Участники протеста отмечают, что хоть охранники террориста и выдавали себя за французов, некоторые из них говорил по-русски. Также отмечается, что простые французы, пришедшие на выставку и случайно ставшие свидетелями этого события, выражали свою поддержку активистам и отмечали, что во Франции демократия.
"Франция - демократическая страна, и каждый имеет право говорить то, что думает. Это вам не Россия", - указывали охранникам посетители салона и украинские активисты.
Впрочем, сообщается, что участникам протеста даже удалось задать свои вопросы боевику в ходе презентации, на которую собрались местные "ультраправые".
"Активистка вообще сказала, что не имеет вопросов к Прилепину, потому что его должен допрашивать прокурор. А уже 18 марта он представлял книгу про Донбасс, и все знали, что мероприятие будет контраверсионным, - пришли представители ультраправых сил во Франции, которые также выполняли роль охранников", - сообщил один из активистов.
Участники акции отмечают, что больше всего их возмутило то, что во Францию, где проходит самый главный салон книги в Европе, приехал убийца и без преград всем рассказывает, как он формировал отряды убийц, которые приезжают в Украину.
Читайте также: На здании МИД Британии появилось изображение Путина. Видео
"И сегодня Россия, которая является почетным гостем салона, представляет убийцу и книги убийцы на своем стенде. Это нас очень задело, поэтому мы пришли и представили свою позицию", - пояснили у протестующих.
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