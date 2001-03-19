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ДТП в Запорожье: перевернулся микроавтобус с пассажирами. Видео

ДТП в Запорожье: перевернулся микроавтобус с пассажирами. ВидеоОт сильного удара в маршрутке разбилось лобовое стекло.

В Запорожье в понедельник, 19 марта, перевернулась маршрутка с 18 пассажирами, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Микроавтобус перевернулся в районе заезда на заправку на Днепровском шоссе. От силы удара в маршрутке разбилось лобовое стекло.

По мнению полиции, транспортное средство перевернулось из-за того, что водитель не заметил заснеженный бордюр и наехал на него.

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На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Из 18-ти человек двоиз госпитализировали в горбольницу. Как сообщается, пострадавшие находятся в сознании.

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 Теги: маршрутка, авария, видео

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Сегодня, 16:48 » Автор: Богдан Процив
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