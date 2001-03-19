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BMW 7 проиграл в дуэли с мотоциклом. Видео
Результаты заезда можно увидеть в видеоролике.
Специалисты CarWow решили проверить на прямой самую мощную версию роскошного седана BMW 7 и мотоцикл Ducati Panigale V4S.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Результаты заезда показали на YouTube-канале CarWow. В старте поставили мощный седан BMW 7 M760Li XDrive с 6,6-литровым V12, который выдает 609 лошадиных сил.
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С таким ДВС седан разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды. Против легковушки выступил мотоцикл Ducati Panigale V4S.
В нем компания устанавливает четырехцилиндровый мотор с отдачей 214 л.с. при 124 Нм крутящего момента.
Специалисты CarWow решили проверить на прямой самую мощную версию роскошного седана BMW 7 и мотоцикл Ducati Panigale V4S.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Результаты заезда показали на YouTube-канале CarWow. В старте поставили мощный седан BMW 7 M760Li XDrive с 6,6-литровым V12, который выдает 609 лошадиных сил.
Читайте также: На Закарпатье Audi столкнулся с мотоциклом: есть погибший
С таким ДВС седан разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды. Против легковушки выступил мотоцикл Ducati Panigale V4S.
В нем компания устанавливает четырехцилиндровый мотор с отдачей 214 л.с. при 124 Нм крутящего момента.
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