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BMW 7 проиграл в дуэли с мотоциклом. Видео

BMW 7 проиграл в дуэли с мотоциклом. ВидеоРезультаты заезда можно увидеть в видеоролике.

Специалисты CarWow решили проверить на прямой самую мощную версию роскошного седана BMW 7 и мотоцикл Ducati Panigale V4S.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Результаты заезда показали на YouTube-канале CarWow. В старте поставили мощный седан BMW 7 M760Li XDrive с 6,6-литровым V12, который выдает 609 лошадиных сил.

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С таким ДВС седан разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды. Против легковушки выступил мотоцикл Ducati Panigale V4S.
В нем компания устанавливает четырехцилиндровый мотор с отдачей 214 л.с. при 124 Нм крутящего момента.


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Сегодня, 18:34 » Автор: Едгар Букмирза
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