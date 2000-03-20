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В Минске представили современную замену трактора и тягача. Видео

В Минске представили современную замену трактора и тягача. Видео Беспилотное транспортное средство имеет интересные характеристики.

В Минске презентовали гусеничные дроны, которые в будущем заменят тракторы. Радиоуправляемые модели могут убирать территорию от мусора, снега, а также передвигать грузы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.

В будущем дроны научат распознавать людей, разметку и преграды. Новинки разработаны Национальной академией наук Белоруссии.

Характеристики:
- Вес: 400 кг.
- Габариты: 1000х1000х70 см.
- Крутящий момент электродвигателя: 300 Нм.
- Грузоподъёмность: в 10 раз превышает собственный вес.
- Время зарядки: 20 минут.
- Время автономной работы: 2 часа.



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Производитель позиционирует технику как универсальную, способную заменить хоть трактор, хоть тягач. Возможности гусеничных дронов ограничены только фантазией человека.
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 Теги: Минск, дрон, трактор

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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