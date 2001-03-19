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Разъяренный бык внезапно напал на женщину в Индии. Видео
Агрессивное животное свободно гуляло по улицам города.
Правительство Индии запретило продавать старых животных на убой, а поскольку владельцы в этом случае не знают, что делать с тем же быком или коровой, которые становятся под старость лишь обузой для крестьянина, то просто выгоняют скотину на улицу. Бродячих животных становится все больше, и они начинают доставлять населению уже серьезные проблемы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Например, на днях в городе Бхарухе бык напал на женщину, подбросив ее рогами. Камера видеонаблюдения (смотрите видеоролик ниже) зафиксировала, как по улице спокойно идет молодая женщина, а за ней также спокойно двигается бык.
Что послужило вспышкой агрессии для животного, не понятно, может, оно вспомнило обиду на свою хозяйку, которая лишила его ежедневного корма, выгнав на улицу, но бык вдруг бросается на женщину и буквально подбрасывает ее на воздух.
Свидетели тут же кинулись на помощь пострадавшей, в то время как бык, не обращая больше ни на кого внимания, неспешно продолжает свой путь.
Женщина была госпитализирована, она, можно сказать, отделалась легким испугом и немногочисленными ушибами средней тяжести, ее жизни ничего не угрожает.
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Вопрос в другом: что думает по этому поводу правительство, и готово ли оно отменить столь недальновидное решение?
Правительство Индии запретило продавать старых животных на убой, а поскольку владельцы в этом случае не знают, что делать с тем же быком или коровой, которые становятся под старость лишь обузой для крестьянина, то просто выгоняют скотину на улицу. Бродячих животных становится все больше, и они начинают доставлять населению уже серьезные проблемы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Например, на днях в городе Бхарухе бык напал на женщину, подбросив ее рогами. Камера видеонаблюдения (смотрите видеоролик ниже) зафиксировала, как по улице спокойно идет молодая женщина, а за ней также спокойно двигается бык.
Что послужило вспышкой агрессии для животного, не понятно, может, оно вспомнило обиду на свою хозяйку, которая лишила его ежедневного корма, выгнав на улицу, но бык вдруг бросается на женщину и буквально подбрасывает ее на воздух.
Свидетели тут же кинулись на помощь пострадавшей, в то время как бык, не обращая больше ни на кого внимания, неспешно продолжает свой путь.
Женщина была госпитализирована, она, можно сказать, отделалась легким испугом и немногочисленными ушибами средней тяжести, ее жизни ничего не угрожает.
Читайте также: В Минске представили современную замену трактора и тягача. Видео
Вопрос в другом: что думает по этому поводу правительство, и готово ли оно отменить столь недальновидное решение?
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