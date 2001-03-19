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В Крыму женщину выгнали из больницы из-за отказа идти на выборы. Видео
Репрессии в Крыму продолжаются и после выборов.
В понедельник, 19 марта, в Советской районной больнице пгт Советское преждевременно выписали пожилую женщину из-за отказа голосовать на незаконных выборах президента РФ в оккупированном Крыму.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает крымское издание 15 минут со ссылкой на заявление пострадавшей Февзие.
По словам Февзие, ее госпитализировали 16 марта с жалобами на сильные боли в почках. В день выборов заведующий хирургическим отделением ее спросил, будет она ехать на голосование. На что женщина ответила отказом.
"Я ему сказала: «Василий Лазаревич, я вас ценю как врача и уважаю как человека, но через себя я переступить не могу. Извините, пожалуйста, я не поеду». Он мне ответил: «В таком случае, и я через себя переступать не буду", - рассказала женщина.
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После этого утром 19 марта у нее взяли кровь на анализ и выписали из-за того, что она не была на "выборах президента".
В понедельник, 19 марта, в Советской районной больнице пгт Советское преждевременно выписали пожилую женщину из-за отказа голосовать на незаконных выборах президента РФ в оккупированном Крыму.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает крымское издание 15 минут со ссылкой на заявление пострадавшей Февзие.
По словам Февзие, ее госпитализировали 16 марта с жалобами на сильные боли в почках. В день выборов заведующий хирургическим отделением ее спросил, будет она ехать на голосование. На что женщина ответила отказом.
"Я ему сказала: «Василий Лазаревич, я вас ценю как врача и уважаю как человека, но через себя я переступить не могу. Извините, пожалуйста, я не поеду». Он мне ответил: «В таком случае, и я через себя переступать не буду", - рассказала женщина.
Читайте также: Самолет «Мрия» совершил удачный полет после ремонта. Видео
После этого утром 19 марта у нее взяли кровь на анализ и выписали из-за того, что она не была на "выборах президента".
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