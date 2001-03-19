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Дорога позора: высланные российские дипломаты выехали из посольства в Лондоне. Видео
Страну покинут около восьмидесяти человек.
Высланные из Британии в связи со скандалом вокруг отравления экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочери российские дипломаты во вторник покинули здание посольства в Лондоне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
По данным агентства, колонна из более чем десятка легковушек и микроавтобусов отправилась в аэропорт.
Как известно, в общей сложности Лондон высылает 23 сотрудника посольства. С учетом членов семей, Соединенное Королевство покинут около восьмидесяти человек.
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Британские дипломаты, которых Москва высылает из России в ответ на действия Лондона, вернутся на родину в ближайшие дни.
Высланные из Британии в связи со скандалом вокруг отравления экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочери российские дипломаты во вторник покинули здание посольства в Лондоне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
По данным агентства, колонна из более чем десятка легковушек и микроавтобусов отправилась в аэропорт.
Как известно, в общей сложности Лондон высылает 23 сотрудника посольства. С учетом членов семей, Соединенное Королевство покинут около восьмидесяти человек.
Читайте также: Российские дипломаты попали в серьезную аварию в Киргизии
Британские дипломаты, которых Москва высылает из России в ответ на действия Лондона, вернутся на родину в ближайшие дни.
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