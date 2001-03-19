"Еще 6 лет Путина": в сети набирает популряность видео о выборах в РФ

Видео вызвало бурную реакцию в сети.



Дизайнер Егор Жгун выпустил ролик "Еще шесть лет Путина", нарисованный в стиле "Симпсонов". Это продолжение известного видео "12 лет Путина за две минуты", выпущенного в 2012 году.



Об этом пишет



Новое видео размещено на YouTube-канала дизайнера. В нем за три минуты собраны ключевые события, произошедшие за время третьего президентского срока Владимира Путина: события в Сирии и Украине, убийство Бориса Немцова, допинговый скандал, нарисованная Путиным "кошка, вид сзади" на гербе, растение из денег с нефтью вместо почвы, участие Алексея Навального в выборах мэра Москвы и скандал с вмешательством в президентские выборы в США.



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В видео есть пародии на министра спорта Виталия Мутко с допинг-скандалом, главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и главу Чечни Рамзана Кадырова.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Дизайнер Егор Жгун выпустил ролик "Еще шесть лет Путина", нарисованный в стиле "Симпсонов". Это продолжение известного видео "12 лет Путина за две минуты", выпущенного в 2012 году.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya Новое видео размещено на YouTube-канала дизайнера. В нем за три минуты собраны ключевые события, произошедшие за время третьего президентского срока Владимира Путина: события в Сирии и Украине, убийство Бориса Немцова, допинговый скандал, нарисованная Путиным "кошка, вид сзади" на гербе, растение из денег с нефтью вместо почвы, участие Алексея Навального в выборах мэра Москвы и скандал с вмешательством в президентские выборы в США.В видео есть пародии на министра спорта Виталия Мутко с допинг-скандалом, главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и главу Чечни Рамзана Кадырова.



