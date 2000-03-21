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Cadillac высмеял автопилот Tesla в своей рекламе. Видео

Cadillac высмеял автопилот Tesla в своей рекламе. ВидеоЧасть маршрута авто проехали самостоятельно, без вмешательства водителя.

Марка Cadillac выпустила новый рекламный ролик из серии Future is Here, в котором показала преимущества своего автопилота перед разработкой "Теслы". Видео опубликовано на канале американского производителя в YouTube.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Предлагаемая Cadillac система Super Cruise — первый в мире полуавтономный автопилот для шоссе, который, в отличие от системы Tesla, не требует от водителя постоянно держать руки на руле. Поэтому в ролике водитель седана CT6 обгоняет Model S и демонстративно убирает руки с руля.

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Чтобы продемонстрировать возможности автопилота, в сентябре 2017 года Cadillac отправил небольшую группу журналистов и акционеров компании в автопробег из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

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 Теги: Cadillac, Tesla

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Вчера, 23:31 » Автор: Едгар Букмирза
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