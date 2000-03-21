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Cadillac высмеял автопилот Tesla в своей рекламе. Видео
Часть маршрута авто проехали самостоятельно, без вмешательства водителя.
Марка Cadillac выпустила новый рекламный ролик из серии Future is Here, в котором показала преимущества своего автопилота перед разработкой "Теслы". Видео опубликовано на канале американского производителя в YouTube.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Предлагаемая Cadillac система Super Cruise — первый в мире полуавтономный автопилот для шоссе, который, в отличие от системы Tesla, не требует от водителя постоянно держать руки на руле. Поэтому в ролике водитель седана CT6 обгоняет Model S и демонстративно убирает руки с руля.
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Чтобы продемонстрировать возможности автопилота, в сентябре 2017 года Cadillac отправил небольшую группу журналистов и акционеров компании в автопробег из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.
Марка Cadillac выпустила новый рекламный ролик из серии Future is Here, в котором показала преимущества своего автопилота перед разработкой "Теслы". Видео опубликовано на канале американского производителя в YouTube.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Предлагаемая Cadillac система Super Cruise — первый в мире полуавтономный автопилот для шоссе, который, в отличие от системы Tesla, не требует от водителя постоянно держать руки на руле. Поэтому в ролике водитель седана CT6 обгоняет Model S и демонстративно убирает руки с руля.
Читайте также: Автопилот Tesla спровоцировал ДТП в Китае
Чтобы продемонстрировать возможности автопилота, в сентябре 2017 года Cadillac отправил небольшую группу журналистов и акционеров компании в автопробег из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.
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