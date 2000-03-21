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Этого краба с ножом в клешне лучше не злить. Видео
В Сети появилось видео агрессивного краба с кухонным ножом.
Опасный краб прыгал и угрожал человеку ножом, при этом серьезно обругав его, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Etcetera.
На видео огромный краб пытается наброситься на человека с ножом и ругается, как Гитлер.
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Хоть голос и наложен при помощи монтажа, судя по настроению краба – его и вправду лучше не злить.
Опасный краб прыгал и угрожал человеку ножом, при этом серьезно обругав его, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Etcetera.
На видео огромный краб пытается наброситься на человека с ножом и ругается, как Гитлер.
Читайте также: Разъяренный бык внезапно напал на женщину в Индии. Видео
Хоть голос и наложен при помощи монтажа, судя по настроению краба – его и вправду лучше не злить.
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