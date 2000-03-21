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Этого краба с ножом в клешне лучше не злить. Видео

Этого краба с ножом в клешне лучше не злить. Видео В Сети появилось видео агрессивного краба с кухонным ножом.

Опасный краб прыгал и угрожал человеку ножом, при этом серьезно обругав его, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Etcetera.

На видео огромный краб пытается наброситься на человека с ножом и ругается, как Гитлер.

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Хоть голос и наложен при помощи монтажа, судя по настроению краба – его и вправду лучше не злить.

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 Теги: краб, нож

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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