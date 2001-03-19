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Раздел: Видеоновости  
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Самая эмоциональная реакция девушки на аттракционе. Видео

Самая эмоциональная реакция девушки на аттракционе. Видео Видео демонстрирует целый спектр разных эмоций.

Видео за несколько дней собрало более миллиона просмотров, а также тысячи комментариев. Реакция девушки также изрядно повеселила ее подругу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Сети было опубликовано видео с двумя подругами, которые развлекаются в парке аттракционов. Одна из девушек крайне испугалась поездки на одном из аттракционов, и повеселила своей реакцией не только свою подругу, но также и пользователей Сети.

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Видео было опубликовано на Twitter-канале Megan Connolly, и за несколько дней собрало более миллиона просмотров, а также тысячи комментариев.

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 Теги: аттракцион, реакция

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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