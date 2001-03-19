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Опасный футбол: камера сняла момент перелома ноги у игрока. Видео
Инцидент произошёл на футбольном матче в Бразилии.
Ужасный случай произошел на шестой минуте матча бразильской Лиги Кариоки между клубами «Васко да Гама» и «Ботафого», сообщает Хоника.инфо со ссылкой на Euro.
В одном из игровых моментов форвард «Васко» Рилдо сделал «накладку» игроку «Ботафого» Жоау Пауло.
В результате инцидента последний сломал ногу и сразу был доставлен в ближайшую больницу. Арбитр встречи показал Рилдо только желтую карточку.
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Отмечается, что Жоау Пауло выбыл из строя минимум на шесть месяцев. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «Васко да Гама».
Ужасный случай произошел на шестой минуте матча бразильской Лиги Кариоки между клубами «Васко да Гама» и «Ботафого», сообщает Хоника.инфо со ссылкой на Euro.
В одном из игровых моментов форвард «Васко» Рилдо сделал «накладку» игроку «Ботафого» Жоау Пауло.
В результате инцидента последний сломал ногу и сразу был доставлен в ближайшую больницу. Арбитр встречи показал Рилдо только желтую карточку.
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Отмечается, что Жоау Пауло выбыл из строя минимум на шесть месяцев. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «Васко да Гама».
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