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Опасный футбол: камера сняла момент перелома ноги у игрока. Видео

Опасный футбол: камера сняла момент перелома ноги у игрока. Видео Инцидент произошёл на футбольном матче в Бразилии.

Ужасный случай произошел на шестой минуте матча бразильской Лиги Кариоки между клубами «Васко да Гама» и «Ботафого», сообщает Хоника.инфо со ссылкой на Euro.

В одном из игровых моментов форвард «Васко» Рилдо сделал «накладку» игроку «Ботафого» Жоау Пауло.

В результате инцидента последний сломал ногу и сразу был доставлен в ближайшую больницу. Арбитр встречи показал Рилдо только желтую карточку.

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Отмечается, что Жоау Пауло выбыл из строя минимум на шесть месяцев. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «Васко да Гама».

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 Теги: футбол, перелом

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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