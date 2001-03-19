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В Киеве произошло крупное ДТП с участием фуры. Видео

В Киеве произошло крупное ДТП с участием фуры. Видео Грузовик на молдавских номерах врезался в рекламный щит.

В ночь на 21 марта в Киеве на Надднепрянском шоссе произошло ДТП. Фура DAF на молдавских номерах снесла бигборд. Авария случилась около 23:50, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

По словам патрульных, грузовик двигался в сторону Подола. На развязке под Южным мостом автомобиль занесло, вылетел с проезжей части, где совершил столкновение с опорой рекламного щита. В результате удара у фуры пробило бензобак, на дорогу вылилось значительное количество дизельного топлива. Патрульные охраняли место утечки во избежание возгорания.

На место прибыл расчет ГСЧС. Пожарные развернули одну рукавную линию и оперативно смыли топливо с дороги. Также правоохранители остановили автомобиль, разбрасывающий соляно-песчаную смесь, чтобы тот засыпал лужу на дороге.

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На месте работала патрульная полиция, расчет ГСЧС, а также выезжали медики. Водителю оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

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 Теги: ДТП, Киев, фура

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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