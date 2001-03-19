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В Запорожье на складе обнаружили несколько тонн человеческих останков. Видео

В Запорожье на складе обнаружили несколько тонн человеческих останков. ВидеоИспользованные инструменты, биоматериалы, ампулы, бинты и образцы анализов несколько месяцев хранились на заброшенных складах.

В промышленной зоне Запорожья на заброшенном складе обнаружили тонны медицинских отходов и человеческие останки. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН, люди нашли склад по неприятному запаху, который распространялся даже в минусовую температуру.

В заброшенном здании были выбиты стекла, охраны не было. По информации СБУ, всего на складе хранилось 4 тонны мусора, среди которого – полторы тонны биоматериалов, оставшихся после операций, в том числе и из учреждений, работающих с возбудителями туберкулеза. Также там были и использованные медицинские инструменты, оборудование, содержащее ртуть и тяжелые металлы.

Территория склада принадлежит фирме, которая должна была вывозить отходы из медучреждений. В компании говорят, что отходы готовы вывезти на утилизацию, но перед Новым годом суд наложил арест на это имущество.

"Мы не имели права ничего вывозить. Мы не знали вообще, в каком мире мы существуем, потому что на протяжении двух месяцев мы не подозреваемые, не обвиняемые, ни свидетели - мы никто" - пояснил коммерческий директор Муниципальной экологической компании Владимир Андреев.

Суд уже отменил свое решение, и отходы начали вывозить. Очистить склад обещают до конца месяца.

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Но экологи прогнозируют, что к весне в Запорожье можно ждать эпидемии, потому что останки были в свободном доступе.

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Сегодня, 09:55 » Автор: Богдан Процив
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