В Запорожье на складе обнаружили несколько тонн человеческих останков. Видео

Использованные инструменты, биоматериалы, ампулы, бинты и образцы анализов несколько месяцев хранились на заброшенных складах.



В промышленной зоне Запорожья на заброшенном складе обнаружили тонны медицинских отходов и человеческие останки. Как сообщает интернет-издание



В заброшенном здании были выбиты стекла, охраны не было. По информации СБУ, всего на складе хранилось 4 тонны мусора, среди которого – полторы тонны биоматериалов, оставшихся после операций, в том числе и из учреждений, работающих с возбудителями туберкулеза. Также там были и использованные медицинские инструменты, оборудование, содержащее ртуть и тяжелые металлы.



Территория склада принадлежит фирме, которая должна была вывозить отходы из медучреждений. В компании говорят, что отходы готовы вывезти на утилизацию, но перед Новым годом суд наложил арест на это имущество.



"Мы не имели права ничего вывозить. Мы не знали вообще, в каком мире мы существуем, потому что на протяжении двух месяцев мы не подозреваемые, не обвиняемые, ни свидетели - мы никто" - пояснил коммерческий директор Муниципальной экологической компании Владимир Андреев.



Суд уже отменил свое решение, и отходы начали вывозить. Очистить склад обещают до конца месяца.



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Но экологи прогнозируют, что к весне в Запорожье можно ждать эпидемии, потому что останки были в свободном доступе.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В промышленной зоне Запорожья на заброшенном складе обнаружили тонны медицинских отходов и человеческие останки. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН , люди нашли склад по неприятному запаху, который распространялся даже в минусовую температуру.В заброшенном здании были выбиты стекла, охраны не было. По информации СБУ, всего на складе хранилось 4 тонны мусора, среди которого – полторы тонны биоматериалов, оставшихся после операций, в том числе и из учреждений, работающих с возбудителями туберкулеза. Также там были и использованные медицинские инструменты, оборудование, содержащее ртуть и тяжелые металлы.Территория склада принадлежит фирме, которая должна была вывозить отходы из медучреждений. В компании говорят, что отходы готовы вывезти на утилизацию, но перед Новым годом суд наложил арест на это имущество."Мы не имели права ничего вывозить. Мы не знали вообще, в каком мире мы существуем, потому что на протяжении двух месяцев мы не подозреваемые, не обвиняемые, ни свидетели - мы никто" - пояснил коммерческий директор Муниципальной экологической компании Владимир Андреев.Суд уже отменил свое решение, и отходы начали вывозить. Очистить склад обещают до конца месяца.Но экологи прогнозируют, что к весне в Запорожье можно ждать эпидемии, потому что останки были в свободном доступе.