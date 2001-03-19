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В Одессе пассажиров не выпускали из самолета десять часов. Видео

В Одессе пассажиров не выпускали из самолета десять часов. ВидеоИнцидент произошел с лайнером компании Pegasus.

В Международном аэропорту Одесса около сотни пассажиров были более десяти часов заблокированы в самолете Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua, самолет должен был выполнять рейс в Анкару. Людей запустили на борт после регистрации, однако лайнер не взлетал.

Сначала поступило сообщение о минировании судна, затем о его технических неполадках, потом говорили о сложных погодных условиях.

Пассажиры рассказывали, что в самолете не оказалось ни воды, ни еды. Турецкая и украинская стороны обвиняли друг друга в инциденте.

У пассажиров начали сдавать нервы, на борту произошла драка. Из самолета никого не выпускали до тех пор, пока в ситуацию не вмешались журналисты. Позже тем, кто не хотел лететь, позволили покинуть борт.

Отмечается, что из-за инцидента те, у кого были пересадки в Турции, не успели на стыковочные рейсы и опоздали на запланированные встречи.

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Большинство пассажиров в самолете были турками.

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 Теги: самолет, видео

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Сегодня, 11:06 » Автор: Богдан Процив
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