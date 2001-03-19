В Одессе пассажиров не выпускали из самолета десять часов. Видео

Инцидент произошел с лайнером компании Pegasus.



В Международном аэропорту Одесса около сотни пассажиров были более десяти часов заблокированы в самолете Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus.



Как сообщает интернет-издание



Сначала поступило сообщение о минировании судна, затем о его технических неполадках, потом говорили о сложных погодных условиях.



Пассажиры рассказывали, что в самолете не оказалось ни воды, ни еды. Турецкая и украинская стороны обвиняли друг друга в инциденте.



У пассажиров начали сдавать нервы, на борту произошла драка. Из самолета никого не выпускали до тех пор, пока в ситуацию не вмешались журналисты. Позже тем, кто не хотел лететь, позволили покинуть борт.



Отмечается, что из-за инцидента те, у кого были пересадки в Турции, не успели на стыковочные рейсы и опоздали на запланированные встречи.



Читайте также: Скандал на Киевщине: учительница обругала школьника. Видео



Большинство пассажиров в самолете были турками.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Международном аэропорту Одесса около сотни пассажиров были более десяти часов заблокированы в самолете Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus.Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua , самолет должен был выполнять рейс в Анкару. Людей запустили на борт после регистрации, однако лайнер не взлетал.Сначала поступило сообщение о минировании судна, затем о его технических неполадках, потом говорили о сложных погодных условиях.Пассажиры рассказывали, что в самолете не оказалось ни воды, ни еды. Турецкая и украинская стороны обвиняли друг друга в инциденте.У пассажиров начали сдавать нервы, на борту произошла драка. Из самолета никого не выпускали до тех пор, пока в ситуацию не вмешались журналисты. Позже тем, кто не хотел лететь, позволили покинуть борт.Отмечается, что из-за инцидента те, у кого были пересадки в Турции, не успели на стыковочные рейсы и опоздали на запланированные встречи.Большинство пассажиров в самолете были турками.



