Раздел: Видеоновости
В Одессе пассажиров не выпускали из самолета десять часов. Видео
Инцидент произошел с лайнером компании Pegasus.
В Международном аэропорту Одесса около сотни пассажиров были более десяти часов заблокированы в самолете Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua, самолет должен был выполнять рейс в Анкару. Людей запустили на борт после регистрации, однако лайнер не взлетал.
Сначала поступило сообщение о минировании судна, затем о его технических неполадках, потом говорили о сложных погодных условиях.
Пассажиры рассказывали, что в самолете не оказалось ни воды, ни еды. Турецкая и украинская стороны обвиняли друг друга в инциденте.
У пассажиров начали сдавать нервы, на борту произошла драка. Из самолета никого не выпускали до тех пор, пока в ситуацию не вмешались журналисты. Позже тем, кто не хотел лететь, позволили покинуть борт.
Отмечается, что из-за инцидента те, у кого были пересадки в Турции, не успели на стыковочные рейсы и опоздали на запланированные встречи.
Читайте также: Скандал на Киевщине: учительница обругала школьника. Видео
Большинство пассажиров в самолете были турками.
В Международном аэропорту Одесса около сотни пассажиров были более десяти часов заблокированы в самолете Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua, самолет должен был выполнять рейс в Анкару. Людей запустили на борт после регистрации, однако лайнер не взлетал.
Сначала поступило сообщение о минировании судна, затем о его технических неполадках, потом говорили о сложных погодных условиях.
Пассажиры рассказывали, что в самолете не оказалось ни воды, ни еды. Турецкая и украинская стороны обвиняли друг друга в инциденте.
У пассажиров начали сдавать нервы, на борту произошла драка. Из самолета никого не выпускали до тех пор, пока в ситуацию не вмешались журналисты. Позже тем, кто не хотел лететь, позволили покинуть борт.
Отмечается, что из-за инцидента те, у кого были пересадки в Турции, не успели на стыковочные рейсы и опоздали на запланированные встречи.
Читайте также: Скандал на Киевщине: учительница обругала школьника. Видео
Большинство пассажиров в самолете были турками.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1035
0
Оставьте свой комментарий