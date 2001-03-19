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В России радиоведущую отстранили от эфира за критику выборов. Видео

В России радиоведущую отстранили от эфира за критику выборов. ВидеоНа Камчатке разгорелся скандал из-за высказываний радиоведущей Росины Буданс.

В России ведущую Радио СВ Росину Буданс отстранили от эфира за то, что она сравнила выборы в РФ с балаганом, а принявших в них участие россиян - с приматами. Об этом в среду, 21 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что запись этого эфира вызвала широкий резонанс.

"Балаган, конечно, завершен, и кто купил селедочку на избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверняка сегодня радостно празднует. Стабильность... А вот у меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74% граждан - это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас на Камчатке делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?" - сказала диджей.

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После ведущая разместила несколько постов в социальных сетях, в том числе и видеобращения, в которых сообщила, что ее отстранили от эфира, хотя она и не понимает, какие слова могли вызвать столько широкий общественный резонанс.

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 Теги: ведущая, Россия, видео

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Сегодня, 14:44 » Автор: Богдан Процив
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