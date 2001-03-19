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Пассажир самолета заснял на смартфон странное явление. Видео
Автор видео держал объект в кадре несколько секунд.
Пассажир китайской авиакомпании во время полета заснял на смартфон неизвестный летающий объект, который внезапно поравнялся в небе с самолетом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Автор видео держал НЛО в кадре несколько секунд, после чего объект спрятался за облаками. Ролик, опубликованный на YouTube-канале SECTION 51 2.0 собрал более 300 тысяч просмотров и активную дискуссию сторонников теории внеземных цивилизаций.
В описании ролика указывается, что радары самолета не засекали никаких неопознанных объектов в небе, соответственно, пилоты не отреагировали на появление НЛО рядом.
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Специалисты, ознакомившиеся с видео, не смогли распознать объект и как-либо прокомментировать появление НЛО на столь коротком расстоянии от пассажирского самолета.
Пассажир китайской авиакомпании во время полета заснял на смартфон неизвестный летающий объект, который внезапно поравнялся в небе с самолетом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Автор видео держал НЛО в кадре несколько секунд, после чего объект спрятался за облаками. Ролик, опубликованный на YouTube-канале SECTION 51 2.0 собрал более 300 тысяч просмотров и активную дискуссию сторонников теории внеземных цивилизаций.
В описании ролика указывается, что радары самолета не засекали никаких неопознанных объектов в небе, соответственно, пилоты не отреагировали на появление НЛО рядом.
Читайте также: Falcon Heavy заснял в космосе странное явление. Видео
Специалисты, ознакомившиеся с видео, не смогли распознать объект и как-либо прокомментировать появление НЛО на столь коротком расстоянии от пассажирского самолета.
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