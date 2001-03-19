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Жуткое зрелище: появилось видео с места обрушения дома в России. Видео

Жуткое зрелище: появилось видео с места обрушения дома в России. ВидеоСостояние пострадавших расценивается, как крайне тяжелое.

В Москве на улице Трубной обрушилось здание, в результате чего пострадали минимум три человека.По словам очевидцев, есть погибшие.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Предварительно, обрушилась кровля находящегося на реконструкции здания, площадь обрушения составила 80 квадратных метров. Кроме того, были повреждены четыре автомобиля, припаркованные рядом со зданием.

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Тем временем, Telegram-канал LIFE SHOT сообщает, что информация о погибших и пострадавших не подтвердилась.
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 Теги: видео, обрушения дома

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Сегодня, 22:35 » Автор: Едгар Букмирза
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