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Раздел: Видеоновости  
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Терпение лопнуло: в России избили топ-чиновника. Видео

Терпение лопнуло: в России избили топ-чиновника. ВидеоПолитики попытались успокоить граждан традиционными обещаниями.

В подмосковном Волоколамске, где около 50 детей обратились за медпомощью после выброса газа на местной свалке отходов, местные жители напали на главу района Евгения Гаврилова. Видеозаписи инцидента опубликованы в интернете.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Как сообщает Сноб, Гаврилов приехал к центральной больнице, где стали собираться разъяренные местные жители, с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

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Обстановка накалилась, люди бросали в чиновников снежками и выкрикивали оскорбления в их адрес. По сообщениям журналистов, главу района ударили по голове.

"Ему оторвали капюшон и затоптали в грязи", - рассказал один из очевидцев.

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 Теги: Россия, чиновник, Видео

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Вчера, 23:37 » Автор: Едгар Букмирза
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