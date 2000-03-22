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Терпение лопнуло: в России избили топ-чиновника. Видео
Политики попытались успокоить граждан традиционными обещаниями.
В подмосковном Волоколамске, где около 50 детей обратились за медпомощью после выброса газа на местной свалке отходов, местные жители напали на главу района Евгения Гаврилова. Видеозаписи инцидента опубликованы в интернете.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Как сообщает Сноб, Гаврилов приехал к центральной больнице, где стали собираться разъяренные местные жители, с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
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Обстановка накалилась, люди бросали в чиновников снежками и выкрикивали оскорбления в их адрес. По сообщениям журналистов, главу района ударили по голове.
"Ему оторвали капюшон и затоптали в грязи", - рассказал один из очевидцев.
В подмосковном Волоколамске, где около 50 детей обратились за медпомощью после выброса газа на местной свалке отходов, местные жители напали на главу района Евгения Гаврилова. Видеозаписи инцидента опубликованы в интернете.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Как сообщает Сноб, Гаврилов приехал к центральной больнице, где стали собираться разъяренные местные жители, с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
Читайте также: Уморительные смс от людей, у которых лопнуло терпение
Обстановка накалилась, люди бросали в чиновников снежками и выкрикивали оскорбления в их адрес. По сообщениям журналистов, главу района ударили по голове.
"Ему оторвали капюшон и затоптали в грязи", - рассказал один из очевидцев.
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