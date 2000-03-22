ДТП в Киеве: автомобиль врезался в ограждение и перевернулся. Видео

Водитель Chevrolet получил серьёзную травму.



В Киеве на улице Гетьмана, 6 Chevrolet Aveo снёс бетонный отбойник, в результате чего водитель получил травму позвоночника, сообщает



«Водитель Chevrolet Aveo на скорости задел Geely, после этого перевернулся на крышу, снёс один бетонный отбойник», — сообщил очевидец.



Читайте также: В Киеве произошло крупное ДТП с участием фуры. Видео



Отмечается, что водитель серьезно пострадал, его госпитализировали с ушибом позвоночника.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве на улице Гетьмана, 6 Chevrolet Aveo снёс бетонный отбойник, в результате чего водитель получил травму позвоночника, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Realist «Водитель Chevrolet Aveo на скорости задел Geely, после этого перевернулся на крышу, снёс один бетонный отбойник», — сообщил очевидец.Отмечается, что водитель серьезно пострадал, его госпитализировали с ушибом позвоночника.



