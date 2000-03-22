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ДТП в Киеве: автомобиль врезался в ограждение и перевернулся. Видео

ДТП в Киеве: автомобиль врезался в ограждение и перевернулся. Видео Водитель Chevrolet получил серьёзную травму.

В Киеве на улице Гетьмана, 6 Chevrolet Aveo снёс бетонный отбойник, в результате чего водитель получил травму позвоночника, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Realist.

«Водитель Chevrolet Aveo на скорости задел Geely, после этого перевернулся на крышу, снёс один бетонный отбойник», — сообщил очевидец.

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Отмечается, что водитель серьезно пострадал, его госпитализировали с ушибом позвоночника.

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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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