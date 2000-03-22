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Гибрид ЗИЛ и BMW показал невероятную скорость разгона. Видео

Гибрид ЗИЛ и BMW показал невероятную скорость разгона. Видео Энтузиаст испытал грузовик ЗИЛ-130 на базе кроссовера BMW X5.

Мы уже рассказывали о проекте энтузиастов AcademeG, которые имплантировали в ЗИЛ-130 начинку от BMW X5M, доведя мощность 4,4-литровой «восьмерки» до 600 л.с, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Заезд, проведенный в первых числа марта на питерских улицах, показал динамику разгона от 0 до 100 км/ч ровно 6 секунд. Неплохой результат, однако не такой как у донора. Разработчики решили довести его до 5-секундной отметке. Сказано – сделано.

Для этой цели было решено облегчить ЗИЛ-130. Прежде всего, взялись за родные колеса 9.00 R20 И-Н142БМ. Их заменили на широкие низкопровильные 20-дюймовые слики от BMW X5. На каждом колесе удалось сэкономить 32 кг веса, плюс убрать четыре проставки весом по 4 кг каждая. Итого минус почти 140 кг

Дальше было решено отказаться от тяжелого бампера с крюками – минус 60 кг. В итоге ЗИЛ-130 «похудел» на 200 кг, Правда, цель ставилась 300 кг. Уже было взялись снимать капот, однако он оказался легким – всего 30 кг. Чтобы не нарываться на неприятности с полицией, ограничились и таким снижением веса.

Ходовые испытания показали, что ЗИЛ-130 стал рулиться совсем по-другому, как настоящий BMW X5. На первом заезде машина не зацепилась за асфальт – и показала всего 6,3 с от до «сотни». Следующий заезд принес уже заветные 5,1 с. Однако стритрейсеры на этом не успокоились и решили пойти на рекорд. В итоге «сотня» была покорена за 4,8 с. И это на летней резине при минус 5 на улице и на мокром асфальте.

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Все бы хорошо, только вот ребята из AcademeG опять остались неудовлетворенными. В таком виде, на таких колесах ЗИЛ-130 перестал быть грузовиком. По мнению пилота, это обычный BMW X5 с кабиной от «сто тридцатого». Поэтому на следующий раз обещаю т снова переобуть машину в специальную грузовую резину, которую не купишь за деньги, а можно только сделать. Что ж, пожелаем ребятам удачи.

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 Теги: ЗИЛ, BMW, разгон

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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