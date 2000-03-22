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Раздел: Видеоновости  
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В Верховной Раде появился рентген-аппарат для досмотра депутатских сумок. Видео

В Верховной Раде появился рентген-аппарат для досмотра депутатских сумок. Видео Также были установлены сейфовые ячейки для сдачи оружия.

На входе в Верховную Раду уже установили рентген-аппарат, с помощью которого будут проверять вещи украинских парламентариев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Как известно, недавно президент подписал закон, запрещающий депутатам и всем другим заходить в парламент и всех органов власти с оружием. Политики должны будут проходить через рамку металлоискателя.

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Отмечается, что ранее некоторые из народных избранников сдавали оружие на входе добровольно. Однако, говорят в управлении госохраны, это было скорее исключением, чем правилом.

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 Теги: Верховная Рада, безопасность

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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