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В Верховной Раде появился рентген-аппарат для досмотра депутатских сумок. Видео
Также были установлены сейфовые ячейки для сдачи оружия.
На входе в Верховную Раду уже установили рентген-аппарат, с помощью которого будут проверять вещи украинских парламентариев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Как известно, недавно президент подписал закон, запрещающий депутатам и всем другим заходить в парламент и всех органов власти с оружием. Политики должны будут проходить через рамку металлоискателя.
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Отмечается, что ранее некоторые из народных избранников сдавали оружие на входе добровольно. Однако, говорят в управлении госохраны, это было скорее исключением, чем правилом.
На входе в Верховную Раду уже установили рентген-аппарат, с помощью которого будут проверять вещи украинских парламентариев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Как известно, недавно президент подписал закон, запрещающий депутатам и всем другим заходить в парламент и всех органов власти с оружием. Политики должны будут проходить через рамку металлоискателя.
Читайте также: Надежда Савченко сделала сенсационное заявление. Видео
Отмечается, что ранее некоторые из народных избранников сдавали оружие на входе добровольно. Однако, говорят в управлении госохраны, это было скорее исключением, чем правилом.
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