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В Верховной Раде появился рентген-аппарат для досмотра депутатских сумок. Видео

В Верховной Раде появился рентген-аппарат для досмотра депутатских сумок. Видео

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