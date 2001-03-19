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Раздел: Видеоновости  
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В Москве обрушился фасад здания, есть пострадавшие. Видео

В Москве обрушился фасад здания, есть пострадавшие. Видео Трехэтажное здание находилось на реконструкции.

В центре Москвы на улице Трубная произошло обрушение кровли административного здания, находящегося на реконструкции. Об этом сообщается на сайте московского управления МЧС, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло частичное обрушение фасада и кровли в трехэтажном административном здании, находящемся на реконструкции, на общей площади около 80 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями проводится обследование здания.", — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, есть погибшие и трое пострадавших, эта информация пока не подтверждена.

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 Теги: Москва, обрушение

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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