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В России полицейский пытался задушить майора. Видео
Во время совещания в отделе МВД начальник весьма эмоционально отчитывал майора.
В Москве начальник отдела Министерства внутренних дел России пытался задушить майора. Об этом в четверг, 22 марта, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что инцидент произошел во время совещания в отделе МВД, когда начальник весьма эмоционально отчитывал майора.
Потом он подошел и толкнул подчиненного. В результате завязалась драка, в ходе которой майора пытались задушить.
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После этого конфликта майора уволили.
В Москве начальник отдела Министерства внутренних дел России пытался задушить майора. Об этом в четверг, 22 марта, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что инцидент произошел во время совещания в отделе МВД, когда начальник весьма эмоционально отчитывал майора.
Потом он подошел и толкнул подчиненного. В результате завязалась драка, в ходе которой майора пытались задушить.
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После этого конфликта майора уволили.
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