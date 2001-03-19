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В России полицейский пытался задушить майора. Видео

В России полицейский пытался задушить майора. ВидеоВо время совещания в отделе МВД начальник весьма эмоционально отчитывал майора.

В Москве начальник отдела Министерства внутренних дел России пытался задушить майора. Об этом в четверг, 22 марта, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что инцидент произошел во время совещания в отделе МВД, когда начальник весьма эмоционально отчитывал майора.

Потом он подошел и толкнул подчиненного. В результате завязалась драка, в ходе которой майора пытались задушить.

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После этого конфликта майора уволили.

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 Теги: полицейский, видео

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Сегодня, 11:28 » Автор: Богдан Процив
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